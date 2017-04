Szent György-napi kézműves vásárt tartanak

Kézműves bemutatókkal és foglalkozásokkal, hagyományőrző csoportok műsoraival, galambfajta-bemutatóval, valamint kézműves és biotermékekkel várják az érdeklődőket április 22-23-án Szombathelyen a Vasi Skanzenbe, a Szent György-napi vásárra, a rákövetkező hétvégén pedig ismét megrendezik Szombathely herényi és kámoni városrészében a virágutat, ahol harminc helyi családi kertészet kínálja majd növényeit - közölték az MTI-vel a szervezők.



Horváth Sándor, a Vasi Skanzen vezetője elmondta: idén a "Kitettük a szűrét" kiállítás, divatbemutatóval egybekötött megnyitója ígérkezik a kétnapos vásár legkiemelkedőbb eseményének, melynek során az rátéttel, hímzéssel díszített népi ruházatot, az úgynevezett "cifraszűröket" - köztük Szilágyi Irén helyi népi iparművész munkáit - csodálhatják meg az érdeklődők.



Hozzátette: a Savaria Múzeum és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghirdetett egy pályázatot, amelyen olyan saját készítésű szűrrátétes textilek - mellények, kabátok, stólák, malaclopók - készítésére kérték az arra vállalkozókat, amelyeket éppen a cifraszűrök ihlettek. Ezek legsikerültebb darabjait is láthatják a kiállításon, amely április 23-án nyílik és június 18-ig tekinthető meg.



Katonai hagyományőrző egyesületek tagjai, néptánc és népzenei együttesek, énekkarok váltják egymást a színpadon, a kisebbeket bábjátékkal szórakoztatják. Szombaton délután a Szélkiáltó Együttes, vasárnap délután pedig Szalóki Ági ad koncertet. Szekér Tamás, a Herényi Kulturális- és Sportegyesület elnöke, a virágút főszervezője az MTI-nek elmondta: április 29-30-án 15-ik alkalommal rendezik meg a szombathelyi virágünnepet, amelynek kiemelt témája idén a környezetvédelem.



Újdonság az idei virágúton a "civil kavalkád" nevet viselő program, amelyen tucatnyi civil szervezet mutatkozik be, és az ünnepélyes megnyitó után kerékpáros jelmezes felvonulást is tartanak, melynek résztvevőit arra kérik, hogy kerékpárjaikat virággal díszítsék fel.



A fő látványosság idén is maga az 1,3 kilométer hosszú virágút lesz, ahol a helyi családi kertészetek kínálják színpompás növényeiket, közben pedig különböző stílusokat képviselő zenekarok, tánccsoportok bemutatói szórakoztatják és gasztronómiai érdekességekkel várják a közönséget.