Szent Ferenc életéről szóló produkciót mutatnak be

Michel de Ghelderode Az Úr komédiásai - Képek Assisi Szent Ferenc életéből című darabját tűzi műsorra a Nemzeti Színház: a látványra, táncra, zenére és látomásos képekre épülő összművészeti produkciót Bakos-Kiss Gábor főszereplésével Bozsik Yvette rendezésében mutatják be pénteken.



A Szent Ferencet alakító Bakos-Kiss Gábor az MTI-nek elmondta, hogy a szerző víziószerű, szuggesztív képekben gondolkodott, azokat a fontos eseményeket, fordulópontokat villantja fel Szent Ferenc életéből, amelyek mindenki számára ismertek. Ezek a képek allegorikusak, az elsőben például Szent Ferenc láza egy táncos személyében jelenik meg. Az előadás is ezeket a képeket igyekszik minél intenzívebben kibontani.

A színpadi eszközökről szólva Bakos-Kiss Gábor megjegyezte, hogy a tánc megjelenése a szerzői szándékkal is egyezik, de mivel Bozsik Yvette rendező-koreográfus állítja színpadra a darabot, sokszor a verbális részeket is mozgásszínházi elemekkel váltották ki. A madarakat is, amelyek Szent Ferenc életének jelentős szereplői voltak, táncművészek jelenítik meg - tette hozzá, hangsúlyozva, hogy "a látvány, a mozgás vagy az ének még inkább meg tudja emelni a történetet".Mint mondta, fontos volt számukra, hogy a derűn, a humoron keresztül közelítsenek a dolgokhoz, és azt a fajta boldog állapotot, amelyben Szent Ferenc létezhetett, és amely több mint 700 év távlatából is mosolyra fakasztja az embereket, megjelenítsék a színpadon. Az előadás készítésekor Roberto Rossellini Szent Ferenc életéről szóló, 1950-es filmjének atmoszférája volt az, ami hivatkozási alapként sokszor felmerült - árulta el a színész."El kell jönni és meg kell hallani azokat a metsző és húsbavágó mondatokat, amiket ez a flamand szerző, Ghelderode 1926-ban megírt, mert 2017-ben az aktuálisnál is aktuálisabbak ezek a sorok, amelyeken keresztül elmeséli Szent Ferenc történetét" - hangsúlyozta Bakos-Kiss Gábor. Ghelderode egy színház felkérésére Szent Ferenc halálának 700. évfordulójára írta a darabot, amelynek ősbemutatója 1927-ben volt.A középkor és a modern színház találkozása, a 20. század beteljesült víziója Michel de Ghelderode színdarabja arról a szentről, aki gazdag családból származott, de minden vagyonról lemondott, hogy Istennek szentelhesse életét, és a madaraknak prédikált - olvasható a darab ismertetőjében.Mint írják, Bozsik Yvette mindent meglelt Ghelderode e művében, ami jelenleg foglalkoztatja őt, ezért rendezte meg egy nagyszabású produkcióban a Nemzeti Színház színművészeivel, saját társulatának táncosaival és kaposvári színészdiákok részvételével. Ahogy magát a szerzőt több írásában, úgy a rendező-koreográfust is Brueghel és Bosch képei inspirálták. A produkció látványtervezője Cziegler Balázs, jelmeztervezője Berzsenyi Krisztina, a darab Rideg Zsófia új fordításában látható.