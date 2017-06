Szabadtéri táncházzal ünnepel a jubileumi Nemzeti Vágta

Több ezren is táncolhatnak egyszerre a tízéves Nemzeti Vágta szabadtéri táncházában szeptember 16-án Budapesten. A péntektől vasárnapig tartó, hagyományos lovas programsorozat egyik csúcspontja lesz szombat este az ország eddigi legnagyobb szabadtéri táncháza.



A szervezők tájékoztatása szerint 72 település lovasainak megmérettetésén túl győri és mongol trükklovasok bemutatójával és az egész városon huszárokkal és lovakkal átvonuló, több száz fős seregszemlével is készülnek. A rendhagyó vágtát jubileumi programokkal teszik különlegessé.



A születésnapi eseményen kiemelt szerepet kap a huszárság ünneplő műfaja, a verbunkos. A hagyományos katonatoborzó táncot a legjobb magyar néptáncosok mutatják be a három nap alatt, napközbeni verbunkoktatásokkal és a szombat esti nagyszabású körtánccal, amelyhez bárki csatlakozhat.



"Az az álmunk, hogy megszervezzük az ország legnagyobb verbunkját, amely összehozza az embereket, mindenkit táncra csábít, kortól és képzettségtől függetlenül" - idézi az MTI-hez eljuttatott közlemény Szokolik Szabolcsot, a Vágta tánccsoport művészeti vezetőjét, aki szerint tíz profi táncmester vezet majd egy-egy kisebb csapatot és ezek összessége alkot majd egy nagy körverbunkot a téren, élő népzenei kíséret mellett.



Az ünneplés már napközben elkezdődik: a Műcsarnok mellett felállított Országkonyhán egész nap szól majd a zene, a táncosok már ott elkezdik csábítani az embereket egy kis nótával, improvizációs tánccal, ezzel is hangolva mindenkit az esti örömtáncra. A mulatsághoz illő történelmi környezetet hagyományos lovas táborokkal teremtik meg a szervezők.



Képünk illusztráció.

"Megidézzük a régi katonai táborok, hagyományőrző táborok hangulatát. A gyerekek itt testközelből láthatják megelevenedni a történelmet. Megsimogathatják a lovakat, beszélhetnek a huszárokkal, megismerhetik egy lovasíjász felszerelését vagy a huszár kardját, különleges ruháját. A Nemzeti Lovas Díszegység tagjai is bemutatják különlegesen kiképzett lovaikat, ünnepi felszerelésüket" - emelte ki Meskó Zsolt, a Nemzeti Vágta főrendezője.



Az eseményre minden évben több százezer néző látogat ki és több millióan követik figyelemmel a lóversenyeket a Duna televízióban. A regionális elővágták már zajlanak, augusztus végére pedig kiderül, mely települések indulhatnak a versenyen.