Sokan még most is téligumival közlekednek

Az autósok 18%-a júliusban sem cserélte még le a téligumi-szettet, és ez már javuló tendenciát mutat tavalyhoz képest, amikor még a magyarok több mint fele megspórolta a nyári szettet - derül ki a Vredestein friss online felméréséből. Pedig az időjárás nemcsak a sofőröket viseli meg, hanem a gumiabroncsok számára is komoly kihívást jelent. Idén nyáron már volt néhány nagyon meleg hét, csütörtöktől pedig visszatér ismét a kánikula, és a legtöbben ilyenkor indulnak autóval nyaralni is.



„A magas hőmérséklet extrém módon roncsolja a speciálisan télre tervezett barázdákat. Leginkább balesetveszélyes fent hagyni a téligumikat, mert magas hőmérsékleten akár 15 százalékkal is megnőhet a fékút, és jelentősen romlik a gépkocsi kormányozhatósága. Ráadásul a pénztárcánkat sem kíméljük vele, hiszen egyrészt hamarabb elkopnak az abroncsok, másrészt akár 10-15 százalékkal is megnövekedhet az üzemanyag-fogyasztás" - mondta Mikolai Béla, az Apollo Vredestein Kft. szakértője. „A nyári gumikat ugyan a nyári melegre tervezték, ám itt is van néhány szabály, amelyet érdemes megszívlelni, ha biztonságosan és sokáig szeretnénk autózni. Ilyen a megfelelő légnyomás vagy a parkolási helyzet."

Úgy tűnik, hogy az évszaknak nem megfelelő gumiabroncs használatának veszélyeivel a gépjárművezetők is tisztában vannak, hiszen a válaszadóknak valamivel több, mint a fele (53%) szerint nincs különbség aközött, hogy valaki télen autózik nyári gumikkal, vagy fordítva, mivel mindkettőt veszélyesnek tartják. A fennmaradó 47% szerint viszont télen nyári gumival közlekedni sokkal veszélyesebb.

A megkérdezettek zöme átnézi az autói állapotát nyaralás előtt, ugyanakkor eltérnek a vélemények azzal kapcsolatban, hogy ezt elég csak otthon megtenni vagy érdemes esetleg szakértőt is bevonni. „A vakáció előtti napokban ajánlott begurulni egy gumishoz, ahol pár perc alatt beállítják a nyomást, ellenőrzik a gumik állapotát, beleértve a pótkereket is. Egy hosszabb utazásnál a több utas és a csomagok extra terhelést jelentenek, így a nyomás beállításánál ezt is figyelembe kell venni" - tanácsolja a szakértő.

Arra a kérdésre, hogy „Ért már gumival kapcsolatos kellemetlenség nyaralásod során?" - a válaszadók közel negyedével saját bevallása szerint már történt ilyen eset, sőt, általában helyi gumis segítségét is igénybe kellett venni.

Tanulságos adat, hogy a kerékcsere szabályos menetére vonatkozó kérdésre megválaszolók 31%-a nem adott jó választ, kihagyott vagy felcserélt szakaszokat. A sorrend helyesen: autó rögzítése, elakadás jelzése, kerék lelazítása, pótkerék kivétele, kocsi megemelése, kerék leszerelése, pótkerék felszerelése, kocsi leengedése, kerék meghúzása, elpakolás, 50 km után ellenőrzés elvégzése.