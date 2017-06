Sikertörténet az idén bevezetett e-szja

Egyértelműen sikertörténet a személyi jövedelemadó elektronikus bevallási rendszere - emelte ki a nemzetgazdasági miniszter csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten, hozzátéve, hogy két év alatt sikerült a rendszert kifejleszteni és átállni papíralapúról az elektronikus bevallásra.



Varga Mihály elmondta: az elektronikus szja-bevallások feldolgozásának első köre lezárult, és a rendszer jól vizsgázott. Az elektronikus rendszert alkalmazva a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) 3,8 millió magánszemélynek küldött bevallási tervezetet. A munkáltatók mintegy 630 ezer dolgozó adóbevallását készítették el, körülbelül 300 ezer vállalkozó pedig saját magának készítette el az adóbevallását.

Tállai András, parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, a NAV vezetője hozzátette: a rendszer kifejlesztése mintegy 4 milliárd forintba került, a működtetésére pedig évente néhány 10 millió forintot kell majd költeni.

Varga Mihály emlékeztetett, hogy a papíralapú szja-bevallási rendszer 1989-től működött. A bevalláskészítés mára a történelmi múlt részévé vált, erre 2017 tavaszától már nincs szükség. Az átállás az elektronikus rendszerre még Finnországnál és Svédországnál is gyorsabban és zökkenőmentesebben történt meg - mondta a tárcavezető.

A nemzetgazdasági miniszter a részleteket ismertetve elmondta: több mint 600 ezren nézték meg a NAV által elkészített adóbevallás tervezetet, ebből 430 ezren módosítás nélkül elfogadták azt. Voltak mintegy 160 ezren, akik nemcsak megnézték a tervezetet, hanem módosítottak is azon, legtöbbjük a családi adókedvezmény igénybevétele céljából, a családi állapotukban bekövetkezett változás miatt módosított. A miniszter hozzátette: mintegy másfél millió magánszemélynek még a számítógépét sem kellett bekapcsolnia ahhoz, hogy az szja-bevallását elkészítse

A miniszter kitért rá: a magyar e-szja rendszer specialitása, hogy automatikusan elszámolja a gyermekek után járó adókedvezményt is, továbbá kezeli az önkéntes pénztári befizetéseket is, így jelentősen csökkent a bürokrácia ezen a területen is.

Továbbra is az a célkitűzés, hogy az emberek helyett az adóhivatal dolgozzon, ezen az úton haladva a NAV további fejlesztéseket tervez, így például 2018-tól az adóhatóság jövedéki adóbevallás-tervezetet is küld az érintetteknek - mondta Varga Mihály.

Tállai András elmondta, több százan dolgoztak azon, hogy az e-szja rendszer működőképes legyen, közülük 120-at jutalmaznak majd hamarosan kiváló teljesítményükért. Hozzátette, hogy a rendszer a NAV önálló fejlesztése.

A fejlesztés folytatódik nemcsak az adóbevallás területén, hanem más irányokban is, várhatóan a jövő év közepén indul el az e-számla rendszer. A fejlesztéseket ösztönzi, hogy a kormány elfogadta a NAV 2.0 programot, amelyre 14,5 milliárd forint jut uniós forrásból - közölte a NAV vezetője.