Sérült és ép előadók lépnek közösen színpadra március elsején az ArtMan Egyesület estjén a Trafó Kortárs Művészetek Házában, ahol két előadás, Mészöly Andrea Az Én házam című rendezésének, valamint a Tánceánia Együttes Fehér című produkciójának bemutatóját láthatják az érdeklődők.



Mészöly Andrea darabja egy színész (Kövesdi László), egy táncművész (Bakó Tamás), egy sérült előadó (Bruckner Csaba), egy képzőművész (Duliskovich Bazil) és egy hang-videó animátor (Bényi Gergő) segítségével járja körül Az Én házam témáját.

A produkció az egyes művészeti formák kapcsolódásait is kutatja, és olyan kérdéseket jár körül, hogy hol van a helyünk a saját házunkban; otthonosan érezhetjük-e magunkat a saját testünkben; és hogyan válik környezetünk labirintussá? - olvasható a Trafó MTI-hez eljuttatott ismertetőjében.Az alkotók a saját élményeikből inspirálódva hozták létre az előadást asszociációs módszerrel. A darabban terítékre kerülnek problémás családi helyzetek és olyan elfeledett történetek, amelyeket csupán a testében hordoz magában az ember.A vegyes képességű táncosokból álló, 1999-ben alakult Tánceánia Együttesből nőtte ki magát az ArtMan Egyesület. A csoportot jelenleg a Trafóban debütáló Fehér című előadás két rendezője, Gál Eszter és Farkas Dorka, valamint Kálmán Ferenc vezeti, de az egyesület több táncosa is rendszeresen részt vesz a munkában.A produkció a címadó színből és a hozzá társított fogalmakból kiindulva jött létre, és érinti többek között a kiszolgáltatottság és a letisztultság témáit. A szereplők a saját élményeiket és gondolataikat építették bele az előadásba, amelyet a rendezők gyúrtak egésszé.A Fehérben a tapasztaltabb csoporttagok mellett olyanok is színpadra lépnek, akiknek a márciusi premier lesz az első szereplésük. A produkcióban Bujdosó János zenész is közreműködik.

Képünk illusztráció.