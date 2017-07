Rengeteg pénzből bővítik az ovikat és a bölcsődéket

Országosan több mint 100 milliárd forintos fejlesztési forrás áll rendelkezésre a bölcsődei és óvodai férőhelybővítésekre - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára kedden Nyíregyházán.

Novák Katalin (képünkön) a Jósa András Oktatókórház területén, mintegy 320 millió forintból épülő munkahelyi óvoda alapkőletételén hangsúlyozta, ez az összeg lehetővé teszi új óvodák és bölcsődék építését, a meglévők felújítását és bővítését, illetve a férőhelyek számának emelését is.



A kormány célja, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtse meg ezekben az intézményekben a gyerekek számára - közölte Novák Katalin, hozzátéve, a jelenlegi adatok szerint az óvodáskorú gyermekeknek több mint 99 százaléka jár óvodába.



Emlékeztetett arra, a kormány nemrégiben vezette be a 3 éves kortól kötelező óvodáztatást, ezzel együtt lehetővé tette a felmentés lehetőségét, vagyis a szülő - ha úgy akarja és ha a gyermek érdeke megkívánja - otthon, maga mellett tudhatja gyermekét.



Nincs egy százalék azoknak a gyerekeknek az aránya, akiknek a szülei nem élnek az óvoda kínálta lehetőségekkel - utalt az adatokra Novák Katalin. Az államtitkár szerint ez azt bizonyítja, hogy a 3 és 6 év közötti gyerekeknek szükségük van a közösségre és ezt a szülők is fontosnak tartják.



Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója az eseményen azt mondta, nagy igény volt a gyógyintézmény dolgozói részéről erre a fejlesztésre, amelyet a város közgyűlésének tagjai - pártállástól függetlenül - egyhangúlag támogattak.

A kórház területén épülő, a tervek szerint idén decemberre elkészülő 75 férőhelyes új óvodában a csoportszobák, játszóudvarok és kiszolgáló létesítmények mellett tornaszobát, sószobát és logopédiai foglalkoztató szobát is kialakítanak. Megépül emellett egy sportszertár, rendezik az intézmény körül lévő zöldterületet, a mozgáskorlátozottak számára pedig akadálymentes bejáratot és mosdót alakítanak ki.Az óvoda megépítését a Belügyminisztérium csaknem 143 millió forinttal támogatta, az önkormányzat 105 millió forintos hozzájárulása mellett a fennmaradó összeget a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program nyertes pályázatából fedezik. Az önkormányzat egy újabb pályázat segítségével rendezné az óvoda külső környezetét, illetve külső eszközöket vásárolna.