Profin szervezte meg Magyarország a Vizes VB-t

Bienerth Gusztáv, a Magyar Úszó Szövetség elnöke szerint a hazai rendezésű vizes világbajnokságot minden szinten abszolút profizmus jellemezte, a tökéletes rendezésről pedig 38 nemzet sportági első emberétől kapott visszajelzést.

- Szurkolóként, szövetségi elnökként a Duna Arénában fantasztikus élmény volt megélni azt a hangulatot, amit a nézők részéről a lelátón tapasztaltam, illetve azt a teljesítményt, amit a versenyzők a medencében produkáltak - mondta kedden, a szövetség sajtótájékoztatóján. Bienerth kiemelte: elismerésre méltó, hogy Magyarország beugróként hat év helyett csupán két év előkészítéssel rendezte meg az ország történetének legnagyobb sporteseményét.

- Ezt a két hetet minden szinten abszolút profizmus jellemezte - utalt a rendezésre Bienerth, aki hozzátette, hogy 38 nemzet szövetségi elnökével találkozott kétoldalú megbeszélés keretében, és nem volt olyan, aki ne mondta volna: ez volt a FINA történetének legsikeresebb vb-je.

Szóba került, hogy a hétfői elnökségi ülésen ketten jelezték lemondásukat, így az alapszabály értelmében és az elnökség döntésképessége érdekében az elnöknek harminc napon belül rendkívüli közgyűlést kell összehívnia.

- Sok támadás ért, ami megerősít - mondta Bienerth, hozzáfűzve: a közgyűlés időpontjáról az elnökség a közeljövőben meghozza a döntést. Kifejtette: számára "megdöbbentő" volt, hogy egy nappal a sikeres vb után mit forralnak ellene, de "örül" annak, hogy ez neki, és nem a szövetségi kapitánynak vagy a versenyzőknek szól.

- Arra kaptam megbízatást, hogy végleg felszámoljam a barter-korszakot, rend legyen a szövetségben és a sportágban. Közben bizonyos emberek lábára léphettem, de ez is azt mutatja, hogy jó úton járok" - emelte ki Bienerth, aki hangsúlyozta, hogy nem mond le. Az elnökség a hétfői ülésén támogatásáról biztosította, a "nagypolitika" részéről pedig nem kapott arra utaló jelzést, hogy a bizalom megingott volna az irányába - tette hozzá.

A Duna Aréna jövőjéről Bienerth elmondta: jelen állás szerint jövő év közepéig visszabontják a lelátót, ami utána 5500-6000 néző befogadására lesz alkalmas.

- Ez lesz az állandóan fenntartható kapacitás, ami megfelelő a következő világeseményekre" - jelentette ki az elnök.

Az úszók szövetségi kapitánya szerint minden magyar versenyző a maximumot hozta ki magából a vb-n.

- A részletes szakmai elemzés még hátravan, de a csapat összességében helytállt" - mondta Sós Csaba.

A szakember úgy véli, mindenki annyit hozott ki magából, amennyire az adott napon képes volt, többen viszont azon is túljelesítettek, amit tudnak. Kiemelte, szerencsés pillanat volt, hogy a múlt, a jelen és a jövő egyszerre lehetett ott a magyar válogatottban.

- Vannak olyan versenyzőink, akik már tizenöt éve is ezen a szinten úsztak, és vannak, akik még tizenöt év múlva is úsznak majd" - folytatta Sós, aki hozzátette, hogy a riói olimpián sikeresen teljesítő úszók nem tudták megismételni az ottani eredményeiket, Hosszú Katinka viszont "szerencsére annyival jobb a mezőnynél", hogy így is biztosan nyert a két vegyes számban.

A sajtótájékoztatón a magyar válogatottat öt úszó képviselte. Bohus Richárd elmondta, hogy számára rögös út vezetett a vb-ig, ahol a bronzérmes váltó tagjaként a "lelkét" kiúszta, és csak a vb végére tért újra magához. A vb-ezüstérmes Milák Kristóf elárulta: nem örült annak, hogy három fő versenye is lesz az idén (ifi Eb és vb, felnőtt vb), de menet közben már átértékelődött benne ez az érzés. A saját magát "izgulós típusnak" tartó vb-2. Verrasztó Dávid utalt arra, hogy még a társai többsége sem bízott abban, hogy hazai közönség, 12 ezer ember előtt képes lesz kezelni ezt az érzést. A váltó tagjaként vb-bronzérmet szerző Kozma Dominik még "legalább két olimpián" szeretne indulni, és örömét fejezte ki, hogy szobatársként mentális trénere lehetett Verrasztó Dávidnak, akihez szerinte "három-négy sportpszichológus is kevés lenne". Gyurta Gergely szerencsés úszónak tartja magát amiatt, hogy nyílt vízen és medencében is indulhatott, így két hétig élvezhette a hazai rendezés előnyeit.

A magyar úszók két arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel zárták a vizes világbajnokságot, amelyen rajtuk kívül házigazdaként csak a férfi vízilabda-válogatott szerzett érmet. Märcz Tamás csapata második helyen végzett.