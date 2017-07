Összművészeti programok is lesznek a Kolorfesztiválon

Koncertekkel, kiállításokkal, gasztronómiai és gyerekprogramokkal várja a látogatókat augusztus 1. és 20. között Kazincbarcikán és a környékbeli településeken a Kolorfesztivál.



A központi helyszín a Csónakázó-tónál lesz, ahol Magyarország legnépszerűbb előadói lépnek színpadra- olvasható a fesztivál honlapján.



A bérletes program mellett a Fő téri, ünnepi hangulatú bormustra és az ingyenes nagykoncertek, kiállítások és utcai művészeti akciók életre keltik a belvárost, augusztus 20-án pedig tűzijáték zárja a sorozatot.



A Kolor Kölyöksziget két héten keresztül várja minden nap kulturális és sportprogramokkal, játszóházzal és a Kolorpiknikkel a Völgy-parkban, a Mezey István Művészeti Központban a gyerekeket.



A fesztiválprogramok a környék településeit is megszínezik, a térségben számos egyedülálló, többnyire ingyenes program tekinthető meg, köztük koncertek, kiállítások és előadói estek Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dubicsány, Edelény, Jósvafő, Kurityán, Rudabánya, Sajóivánka, Sajógalgóc, Sajókaza, Sajószentpéter, Szuhakálló, településeken.



A Kolorcity - színes város koncepció érdekes művészeket igyekszik megismertetni a közönséggel. Az idei évben a Szentendrei Vajda Lajos Stúdió és Barátai ef Zámbó István közreműködésével mutatják be kiállításukat a Mezey István Művészeti Központban. A megnyitó napján augusztus 7-én az ef Zámbó Happy Dead Band is zenél majd.



A fiatalok augusztus 4-én az OTP Junior Graffiti Jam programon festhetik majd meg egy volt iskolaépület falait, folytatva a korábbi fesztiválok hagyományait.



Mindezeken túl különleges Ferrari-kiállítás, táncos szakmai hét és ökodizájn rajzpályázat is bekerült a programba, a sport kedvelőit pedig a Kolorfutáson várják augusztus 5-én junior és felnőtt kategóriában, 5, 10 és 21 kilométeres távokon.