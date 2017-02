Oscar-díj: hatalmas siker a magyar filmnek és kultúrának

Mindössze egy évnek kellett eltelnie, hogy újabb Oscar-díjas magyar filmet ünnepelhessen az ország. Óriási siker, amit a Mindenki rendezője, Deák Kristóf és a producer Udvardy Anna, valamint a film elkészítésében résztvevő valamennyi stábtag magáénak tudhat - nyilatkozta Karas Monika, az NMHH Médiatanács elnöke az MTI-nek hétfőn. A sikerhez Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap igazgatója is gratulált.



Az elnök hangsúlyozta: páratlan teljesítmény a Mindenkié, hiszen eddig magyar film a rövidfilmes kategóriában nem tudott győzedelmeskedni a filmvilág egyik legnagyobb presztízsű díjátadóján. A rendkívüli eredményre nemcsak az alkotók, hanem egész Magyarország büszke lehet. Ezért is nagy öröm, hogy a film a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra programjának finanszírozásával készülhetett el: a Huszárik Zoltán-pályázaton nyolcmillió forint állami hozzájárulást kapott - közölte Karas Monika.

Azt is elmondta, hogy a tavalyi Oscar-díjas Saul fia, valamint az idei Arany Medve-díjas Testről és lélekről mellett Deák Kristóf Oscar-díja is meggyőző megerősítést jelent a magyar filmes támogatási rendszernek: jók a kitűzött célok, amelyeknek köszönhetően egyre több tehetséges magyar filmes tudja megvalósítani terveit, gyarapítani kulturális kincseinket, és amelyeket ráadásul nemzetközi versenyeken is díjaznak.Elmondta: külön öröm, hogy a díj egyúttal azt is megmutatta, hogy a világ érzékeny a szépségre, a pozitív üzenetekre, az egymás iránti érzékenység és összefogás kifejezésére. A médiatanács elnöke szívből gratulált a Mindenki alkotóinak, a főszereplőknek és minden gyerekszereplőnek is, és előremutató inspirációkat, további sikereket kívánt a filmben részt vállaló összes munkatársnak.A Mindenki alkotóinak Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap igazgatója is gratulált. "Nagyon örülök és büszke vagyok, hogy az Oscar-díjak átadóján két egymást követő évben is magyar alkotó van a nyertesek között. Külön öröm, hogy Deák Kristóf pályakezdő fiatal filmesként kaphatta meg az aranyszobrocskát. Szívből gratulálunk a Mindenki rendezőjének, szereplőinek és teljes stábjának!" - fogalmazott az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában Havas Ágnes.A Mindenki sikerét Kollarik Tamás igazi népmesei történetnek nevezte. Mint mondta, Magyarországról gyakorlatilag elsőfilmesként ilyen sikert elérni ebben a kategóriában egészen fantasztikus."Érezhető volt a megelőző hetekben, hogy a filmnek nagy esélye volt az Oscar-díjra: a sajtóhírekből és a szakma számos szereplőjétől olyan jelzéseket kaptunk, ami reményre adott okot. A boríték kibontása volt a beteljesülés. Meg vagyunk hatva" - hangsúlyozta a Médiatanács tagja, a Magyar Média Mecenatúra Program Los Angelesben tartózkodó koordinátora.

Képünkön: Deák Kristóf és Udvardy Anna Oscar- díjával.