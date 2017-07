Orbán Viktor: a magyar külpolitika vezérlőcsillaga a magyar érdek

A magyar külpolitika vezérlő csillaga a magyar érdek - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) a közönségből érkező kérdések egyikére válaszolva szombaton.

Arra a felvetésre, hogy "Putyin (orosz államfő) vagy Trump (amerikai elnök)?", a kormányfő kijelentette: nem híve a személyekhez igazodó külpolitikának.

Kifejtette: minden egyes, Magyarország szempontjából fontos országgal olyan viszonyt kell kialakítani, hogy neki is érdekében álljon, Magyarország sikeres legyen. Amint felsorolta: ma Oroszország, az Amerikai Egyesült Államok is érdekelt a magyar sikerben, valamint Kínának, Izraelnek, Törökországnak is ez az érdeke.

"Hét éve dolgozunk azon, hogy a lecsatlakozásos, szövetségesi gondolkozás és logika helyén a nemzeti önérdekből kiinduló külpolitikát építsük fel. (.) Jól állunk. Egy mozaikkocka nincs a helyén, ezt Brüsszelnek hívják. Ez a következő választás után megoldandó feladat. Nem lehetetlen. Látjuk a lehetőséget" - hangoztatta Orbán Viktor.

A miniszterelnök azt autonómiát firtató felvetésre rögzítette: a kormány támogatja az autonómiát. Személyes álláspontját érzékeltetve úgy fogalmazott: "az autonómiát támogatom. Jobb híján. Pont." Az RMDSZ-t illető kérdésre úgy reagált: gondolhatnak bármit filozófiai tételekről, politikai elvekről, helyes stratégiáról, de arról nincs mit gondolkodni, kire szavaznak az emberek.

Orbán Viktor azt mondta: nem osztja azt a lelkiállapotot, amelyik Brüsszelben uralkodik, s amelyik ellenségnek tekinti a Brexit miatt az Egyesült Királyságot. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az Európai Unión kívül csak rosszabbul lehet járni, mint belül. Ő ezt teljesen értelmetlennek tartja - mutatott rá, és kiemelte: minden nemzet maga dönti el, hol látja a saját érdekeit jobban érvényesíthetőnek. A kormányfő úgy fogalmazott: nekünk az Egyesült Királyság a barátunk, akkor is, ha nem tagja az uniónak.

Arra a felvetésre, látja-e a lehetőséget a magyarországi társadalmi-gazdasági intézkedések határon túlra történő kiterjesztésére, igennel válaszolt, hozzátéve: az ütemezés a kérdés. Orbán Viktor szerint a jég megtör, amikor az egyik legfontosabb családtámogatást kiterjesztették, az államhatárokon kívül minden magyar család számára lehetővé tették. Úgy vélekedett: lépésről lépésre kell haladni, s ez igaz a csok-ra is.

Orbán Viktor erről azt mondta, nem teljesen elégedett, mert a falusi népesség számára egyelőre nem elég vonzó. Kiemelte: falusi népesség-megtartó lakástámogatási programot kell indítani, és ennek tapasztalatai alapján következhet egy Kárpát-medencei program.

További kérdésre közölte: a lengyelek az igazságszolgáltatási rendszerükkel összefüggésben semmi olyat nem csináltak, ami kívül esne az uniós elveken, eszméken. Nem fair, igazságtalan, tisztességtelen, a kettős mérce tipikus megnyilvánulása, amit a lengyelekkel szemben Brüsszel csinál - mondta a kormányfő, aki megerősítette: Magyarország szolidáris Lengyelországgal.

Arra, hogy miért nem keményebbek a "Soros-birodalom magyarországi képviselőivel", úgy reagált: még lehetnek. Hozzátette ugyanakkor: az európai politikai kultúrában vannak határai a politikai csatákban bevethető eszközöknek, és ők nem lépik át ezt a határt, szemben az ellenfeleikkel.

A kormányfő szerint a "liszt ott dőlt ki", amikor a Soros-birodalom a nemzetbiztonság területére lépett. Arra kezdte használni a pénzét, embereit és az intézményeit, hogy migránsokat szállítson be Európába, ennek érdekében meghirdette a programját - magyarázta a miniszterelnök. Kijelentette: ez ellentétes a magyar emberek biztonságával, Magyarország rövid, közép- és hosszú távú érdekeivel, sérti a magyar emberek, az ország nemzetbiztonságát. Ilyenkor nincs pardon - mondta Orbán Viktor, hozzátéve: ez nem Soros Györgyről szól, hanem a terrormentes életről, a kulturális identitás megtartásáról, a magyar emberek biztonságáról.

A nemzetbiztonsági jogszabályokat mindenkivel be kell tartatni, azzal is, akit egyébként Soros Györgynek neveznek - mondta a kormányfő.

A miniszterelnök kérdésekre adott válaszait egyszer rövid ideig füttyel próbálták megzavarni.