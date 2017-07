Online személyi kölcsön: spóroljon idejével! Ön még mindig a bankfiókban időzik?

Amikor hitelfelvételben gondolkodunk, gyakran kígyózó sorokra, végeláthatatlan papírmunkára, vagy a több hétig tartó átfutásra asszociálunk. A személyi kölcsönök körülményes mivolta régebben még egy valóban életbevágó igény (például sürgős lakásfelújítás) felléptekor is eltántoríthatott a szerződéskötéstől, egyes szolgáltatók rejtett költségekkel megfejelt, uzsoraszerű THM-jeiről pedig már nem is beszélve.

Szerencsére kijelenthető, hogy 2017-ben mindez már csak emlék. Egyre nagyobb a verseny a személyi kölcsönt biztosító bankok között, ami végtére is az igénylők számára kedvez. Ez egyrészt a kölcsönök árában (tehát a THM mértékben) is visszaköszön, de az igénylés körülményességét is mérsékelte. Ingatlanfedezetről például manapság már szó sincs, de a felvehető hitelösszeg tartománya is egyre szélesedik.



Utánajártunk, hogyan igényelhetünk szabadon felhasználható személyi kölcsönt a lehető legkevesebb idő- és energiabefektetés mellett. Példa gyanánt az Oney, mint a magyar hitelpiac egyik meghatározó szereplőjének ajánlatait mutatjuk be.



Személyi kölcsön felvétel a modern életstílushoz igazítva

Az okostelefonok korában hol máshol indulhattunk volna el, mint a neten. Az oney.hu már a főoldalon felajánlja a kölcsönkalkuláció lehetőségét: itt jól szemléltetve van az, mely a bankfiókban csak hosszas konzultációval derülne ki, például hogyan változik a törlesztőrészlet az igényelt hitelösszeg és a vállalt futamidő függvényében. A THM alakulása szintén egyértelműen feltüntetésre kerül.

Összességében néhány percen belül rengeteg információhoz juthatunk hozzá - mindezt a kanapé kényelmében, vagy akár hazafelé a villamoson. Jó tanács: érdemes az ajánlatok közül a havonta biztonságosan törleszthető összeg alapján választani.

Ha rátaláltunk az igényeinket és pénzügyi lehetőségeinket egyaránt kielégítő ajánlatra, szintén online kérhetjük az ingyenes telefonos előbírálatot. Ehhez néhány alapadatot kell megadnunk, ami alapján a bank munkatársa hamarosan egyeztetés céljából telefonon keres minket és akár egy órán belül meg is kaphatjuk a hitelbírálat eredményét. Ha az Oney a bekért információk alapján úgy ítéli meg, hogy jogosultak vagyunk a személyi kölcsön felvételére, postán érkezik az aláírandó szerződés. Nincs más hátra, mint azt a szükséges dokumentumok másolatával együtt visszaküldeni a szolgáltatónak - látható, hogy a hitelfelvételhez néhány gombnyomás mellett gyakorlatilag elegendő a legközelebbi postára ellátogatni.

Végül a szükséges dokumentumok beérkeztével (és általában néhány munkanapon belül) a hitel átutalása is megtörténik.



Kevés feltétel, minimális papírmunka



Az, hogy az igénylés ilyen egyszerűen lezajlik, részben annak köszönhető, hogy limitált a felvételhez szükséges dokumentumok köre. A piac számos szereplőjétől eltérően, az Oney például nem teszi kötelezővé a jövedelem-átutalást (ez a számlanyitási díj megspórolása miatt is fontos szempont). Míg adóstárs bevonása lehetséges, kezes nem szükséges a hiteligényléshez.

A minél gördülékenyebb folyamathoz a személyazonosságot igazoló okmányok mellett jó, ha előre bekészíti:

- Utolsó havi folyószámlakivonat, melyből egyértelműen kiderül a havi jövedelemátutalás ténye, valamint összege

- Tartózkodási címről 2 hónapnál nem régebbi közüzemi számla (levél vagy szelvény)

- A kölcsön folyósítására igénybe vett bankszámla utolsó kivonata

- Minimum 3 hónapos munkaviszonyt igazoló munkáltatói igazolás (egy hónapnál frissebb)

Habár mindig lesznek, akik az élő konzultációt részesítik előnyben, érdemes próbát tenni az online kölcsönigényléssel - az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos előítéleteinket ugyanis garantáltan magunk mögött hagyhatjuk.