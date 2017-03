Nyárra elkészülhet az új középiskolás történelmi atlasz

A tervek szerint nyárra elkészíti az új középiskolás történelmi atlaszt a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete - jelentette ki az intézet kutatója az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.



Ez azt jelenti, hogy a 2017/18-as tanévben már használható lesz az új atlasz, amely a 2015-ben kiadott térképgyűjtemény harmadik kiadása - közölte Katona Csaba. Az elkészítése során figyelembe vették az első két kiadást ért kritikákat, véleményeket is - tette hozzá.

Mint elmondta: igyekeztek olyan összetett, bonyolult folyamatokat ábrázolni, amelyek továbbgondolásra ösztönzik a diákokat. Ugyanakkor várható, hogy az atlasz a jövőben is folyamatosan változik. Ugyanis napjaink történelmi eseményeit is be kell majd mutatni, illetve az újabb és újabb kutatási eredmények tükrében a korábbi események is módosulnak.A változtatások során a jövőben is figyelembe veszik a tanárok és a diákok javaslatait, véleményét - mondta Katona Csaba.