Nemzetközi elismerésben részesült a Bartók-film

Silver Hugo-díjat ítélt oda a nemzetközi zsűri a Bartók Világversenyt és Fesztivált ajánló kisfilm alkotóinak az 53. Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál televíziós versenyében a Reklámfilm/ Individual Commercials főkategóriában.



Bár az alkotókat díjazzák, az elismerés nyertese a Zeneakadémia, Bartók Béla ügye és a kulturális kormányzat - mondta Szabó Stein Imre, a Zeneakadémia kommunikációs és médiatartalmi igazgatója az MTI-nek. Hozzátette: ez a komoly eredmény és visszajelzés azt igazolja vissza, hogy sikerült olyan erős pulzáló jeleket kibocsátani, amire a nemzetközi közvélemény nyitott. "Mindenki büszke a csapaton belül" - hangsúlyozta, hozzáfűzve: a Zeneakadémia lehetőséget adott arra, hogy olyan dolgokkal kísérletezzenek, amiben nemzetközileg újszerű utat lehetett találni.

A film írója és kreatív producere a Bartók Világverseny kialakítását is jegyző Szabó Stein Imre, rendezője Géczy Dávid. Az operatőr Dobóczy Balázs, a zenész szereplők pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói voltak, a trükkök és speciális effektek Tóth Gergely munkáját dicsérik.A 45 másodperces filmetűd a Zeneakadémiától követ egy fiatal zenészt, aki Bartók eredeti Allegro Barbaro felvételét hallgatja. A kisfilm idősíkokkal, a valós és a képzeletbeli határaival játszik, majd a perspektívát a végtelenig tágítva, Bartókkal szembesíti a főszereplőt, s a képernyőről egy pillanatra kitekint maga a zeneszerző is."Az egész kreatív koncepció középpontjába - hosszú töprengés után - a bartóki hídszerkezetet helyeztük" - mutatott rá Szabó Stein Imre, hozzáfűzve: a film egy valódi hídon, a Lánchídon éri el tetőpontját, ahol a Zeneakadémiától hajnali útjára induló fiatal zenész egy pillanatra öntudatlanul beleütközik Bartókba."Nagyon erősen Bartók személyiségére építettünk, ettől válik személyessé a dolog, ebben rejlik az ereje" - hangsúlyozta az igazgató, kiemelve: egy alacsony költségvetésű film elkészítésénél nagyon komolyan el kell gondolkodni, hogyan lehet kiemelkedni a nemzetközi mezőnyből, miként lehet erősebb jelet hagyni.A Bartók-kisfilm díja a Szabó Stein vezette kommunikációs irány második versenygyőzelme a Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon, ugyanis a 2015 januárjában bemutatott, Lisztérium című filmet is Silver Hugo-díjjal jutalmazta akkor a zsűri. Az elmúlt négy évben továbbá két, a kreatív iparág "Oscar-díjának" is hívott Red Dot Design Award irányított komoly nemzetközi figyelmet a Zeneakadémiára. Szabó Stein Imre elmondta, hogy a Bartók-filmet más versenyekre is benevezték, amelyek eredményei a következő hónapokban várhatók.A Bartók Világverseny és Fesztivál meghirdetését támogató kampány a Zeneakadémia, Magyarország és Bartók életművének a nemzetközi népszerűsítéséhez is hozzá kíván járulni. A kommunikációs igazgatóság irányításával kifejlesztett megjelenés a világ zenei rendezvényeinek élmezőnyébe - a moszkvai Csajkovszkij-verseny, a brüsszeli Erzsébet királyné-verseny vagy a müncheni ARD-verseny mellé - igyekszik pozícionálni a versenyt, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.