Négymilliárd forintból fejlesztik a honi egészségügyet

A következő években uniós forrásból több mint négy milliárd forintból bővítik az egészségfejlesztési irodák hálózatát országszerte.

Rétvári Bence államtitkár a témában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a jelenleg hatvanegy irodából álló hálózat fejlesztése mellett az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a már működő irodák funkcióinak bővítésére mintegy két és fél milliárd forint áll majd rendelkezésre. Hozzátette: a következő hónapokban, években lehet a forrásokra pályázni. Azt is elmondta, hogy legalább a duplájára szeretnék emelni az irodák számát.



Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a kormány 2013-ban indította el programját, amelynek keretében egészségfejlesztési irodák hálózata jött létre. Mint mondta, az induláskor az irodák működtetésére kilencszáz millió forint jutott, tavaly és idén pedig másfél milliárd forintot különítettek el erre a célra a költségvetésben.



Rétvári Bence az irodákkal kapcsolatban a legfontosabb célnak az egészségben eltöltött évek számának növelését jelölte meg. Kiemelte, hogy Magyarország az utóbbi években komoly eredményeket tud felmutatni az egészséges életmód felé elmozdulásban, hiszen európai mérések szerint az unióban a magyar fiatalok töltik a legtöbb időt testmozgással, miközben a nemdohányzók védelmében hozott jogszabályoknak köszönhetően kevesebb cigarettát is vásárolnak a felnőttek, mint az uniós átlag. Megemlítette még, hogy Magyarország a csecsemőkori és gyermekkori oltásokban is az elsők között van, míg a "chipsadó" bevezetésével az egészségtelen élelmiszerek eltűntek az iskolai büfékből.

Pálffy Károly, Bicske polgármestere rámutatott arra, az iroda segítségével régóta tudják biztosítani a helyi lakosság egészségvédelmét, az életmódváltáshoz minden segítséget meg tudnak adni. Szerinte az egészségfejlesztési iroda ténylegesen kiegészíti a helyi egészségügyi központ mindennapi tevékenységét, mivel más utakon és közvetlenebb módon tud foglalkozni a lakosság egészségi problémáival.



Képünk illusztráció.