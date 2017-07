Mesés várjátékra várják a gyerekeket szombaton

A világörökségi település várában középkori hangulatot teremtenek, de a vitézi próba és az ostromjáték mellett még a sárkánnyal meg kell küzdeniük a vitézeknek - tájékoztatta az MTI-t szerdán a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.



Minden évben egy napon mesebeli figurák kelnek életre, így a gyerekek találkozhatnak az öreg királlyal, a meseszép királylánnyal és a hatalmas, tűzokádó sárkánnyal is - mondta Kelecsényi Péter.



A Nógrád megyei világörökségi faluban minden gyerek vitézzé vagy hercegkisasszonnyá változik, amint átlépi a vár kapuját és különleges próbákon bizonyíthatja bátorságát, ügyességét, furfangos észjárását - tette hozzá.



Szombaton igazi lovagok tanítják a fegyverforgatás fortélyait és a harci eszközök használatát a vár falai között, így minden résztvevő megtanulja, hogyan védje a meg a várat egy ostromtól, bekapcsolódhatnak a viadalokba, különböző harci eszközökkel vehetik be a középkori falakat. A várjáték keretein belül lehetőség nyílik a mesés kincsek megkeresésére is.



A 14 év alatti, jelmezbe öltözött hercegnők, királylányok, várkisasszonyok, hercegek, királyfiak és vitézek ingyenesen vehetnek részt a programokon, a kézműves foglalkozásokon és a várlakomán.