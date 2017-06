Meleg nyár jöhet a meleg tavasz után

A hűvös, havas április ellenére a magunk mögött hagyott tavasz melegebb és az előzetes adatok szerint szárazabb volt a szokásosnál - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat által az MTI-nek készített elemzésből. Előrejelzések szerint a tavaszhoz hasonlóan az átlagosnál melegebb és szárazabb nyárra lehet számítani.



Összességében a tavasz középhőmérséklete országos átlagban 11,9 Celsius-fok volt, amely 1,1 fokkal haladta meg az 1980-2010-es normálértéket. Ezen belül a március meglehetősen meleg volt, 8,9 Celsius-fokos havi átlaghőmérséklettel, ami 1,3 fokkal haladta meg a sokéves átlagot és ezzel a 2. legmelegebb március lett.



Még április elején is sorra dőltek meg a melegrekordok. Április 2-án Békéssámsonban 26,3 fokot regisztráltak, másnap Edelényben a csúcshőmérséklet elérte a 27 fokot, ezzel új országos napi rekord született. Április közepén egy légörvény hatására a hőmérséklet jelentősen visszaesett, a hegyekben havazott. Április 21-én Kékestetőn mínusz 7,1 fokig hűlt le a levegő, ezzel pedig megdőlt a napi minimumhőmérséklet országos rekordja. Az április összességében valamivel hűvösebb volt a szokásosnál, a május pedig csak kissé volt enyhébb, (mintegy 0,35 fokkal) országos átlagban.

A tavasz legmagasabb hőmérséklete 33,5 fok volt, amelyet az évszak utolsó napján, május 31-én mértek a szikáncsi állomáson. A legalacsonyabb hőmérsékletet, mínusz 7,6 fokot március 27-én mérték a Nógrád megyei Zabaron.



A Hoffmann Lilla és Bíróné Kircsi Andrea által készített elemzés szerint csapadék tekintetében a tavaszi hónapok jelentősen különböztek egymástól. A március igen száraz volt, az 1981-2010-es átlag mintegy 64 százaléka hullott le. Az idei április átlagosnak bizonyult. Míg a május - az előzetes adatok alapján - a vártnál szárazabban telt, mintegy 51 milliméter csapadék hullott a hónapban, ami a sokéves átlag 82 százaléka.



A tavasz folyamán a legnagyobb napi csapadékmennyiséget, 87,7 millimétert Mátraszentimrén mérték április 19-én. Áprilisban ugyanitt a hótakaró vastagsága elérte a 70 centimétert. Az idei tavasz összességében a 12. legmelegebb és a 32. legszárazabb tavasz az 1901-től rögzített mérések sorában.



Kitértek arra is, hogy a Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központjának (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF) előrejelzése alapján azt látják, hogy a tavaszhoz hasonlóan az átlagosnál melegebb és szárazabb nyárra számíthatunk.