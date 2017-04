Megmutatta háromhetes kislányát, Mirát, a rajongóknak Michelisz Norbert

Érzelmes fotón mutatta be rajongóinak majdnem háromhetes kislányát Michelisz Norbert.



Hírportálunk is örömmel osztotta meg a gólyahírt március 31-én, amikor a himesházai autóversenyző felesége, Johanna életet adott a pár első gyermekének. Az utódról már korábban tudni lehetett, hogy kislány lesz , sőt már a neve is idő előtt kiderült, hiszen Michelisz részben róla nevezte el M1RA nevű versenycsapatát is.

A kis Mirát eredetileg áprilisra várták, ő azonban egy nappal korábban érkezett. Édesapjának nem sok ideje volt babázni, hiszen Marokkóba kellett utaznia versenyezni. Talán ezért is váratott magára eddig az első kép, melyen végre megismerhettük a Michelisz-utódot.

Norbi a hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg az alábbi meghitt fotót rajongóival, amelyhez csak egy rövid, de mindent kifejező szót fűzött hozzá: boldogság.