Még több zene költözhet az iskolákba a Kodály-évben

A kormányzás végére minden olyan iskolának lehet pianínója, ahol még nincs ilyen hangszer, s azt ajándékba kapja a kormánytól - mondta el Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Katolikus Rádióban elhangzott húsvéti interjúban.



A miniszter felidézte, hogy Kocsis Zoltán zongoraművész egyik utolsó interjújában tette szóvá, miért is nincs minden magyarországi iskolában zongora vagy legalább egy pianínó.

"A Kodály-évhez kapcsolódva, Kocsis Zoltán inspirációjára" fogják megvalósítani a pianínó programot, az iskolákon múlik majd, hogy élnek-e a lehetőséggel - fogalmazott Balog Zoltán.

A miniszter az interjúban beszélt a Kodály-módszer újbóli meghonosításának, megerősítésének fontosságáról is. "E nélkül a magyarság szegényebb lenne és személyesen is szegényebbek lennénk" - mondta.

Hozzátette ugyanakkor, hogy "be kell tartani a lépéseket", vannak dolgok, amelyeket előbb nem kötelezővé, hanem vonzóvá kell tenni, a zenetanulás, az éneklés is ilyen.

A mindennapos éneklés célja, hogy az éneklés napi szinten legyen jelen az iskolák életében és lépésről lépésre alakuljon a dolog. "Legyenek például kórusok, ahol eddig nincs kórus, ott kiírunk pályázatot, hogy alakítsanak" - jegyezte meg Balog Zoltán. Kiemelte: Kodály Zoltán életművének egyik legfontosabb tanulsága, hogy ne csak azok énekeljenek, akik ezt magas színvonalon tudják művelni, hanem mindenki.

A személyes hangú interjúban Balog Zoltán beszélt a szimfonikus zenekarok támogatásáról is. Mint mondta, az érintett együttesek másfél milliárdos plusztámogatásban részesültek a múlt év végén, ez az összeg pedig beépül a jövő évi költségvetésbe, vagyis 2018-ban az a támogatás megmarad, amelyet erre az évre kaptak és ha még lesz plusz, az ehhez jön hozzá. Kijelentette: a finanszírozás, az infrastruktúra biztosítása az állam dolga.

Balog Zoltán szerint zenei nagyhatalom vagyunk és az is szeretnénk maradni, ezért fontos a zenekarok, a fiatal művészek támogatása és fontos, hogy külföldön is jól "eladhatók" legyenek. Mint mondta, vinni kell a nagy művészeket és a fiatalokat, a zenekarokat a világba, ezért is fontos számára a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató és a Kis Virtuózok Alapítvány is.