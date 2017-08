Már szedik a dáliákat Hollandiában a debreceni virágkarneválra

A Főnix Rendezvényszervező Kft. Hollandiában tartózkodó munkatársa telefonon arról tájékoztatta a sajtótájékoztató résztvevőit, hogy szerdán húsz különálló területen 300 holland önkéntes kezdte meg a virágok begyűjtését.

A félmillió szál dália hűtőkamionba kerül, amely várhatóan szerda este 10 óra körül indul el, és pénteken kora délután érkezik Debrecenbe - jelezték a szakemberek.



Az augusztus 20-i karneváli menetben 14 feldíszített virágkocsit láthat majd a közönség, köztük Debrecen és Nagyvárad közös kocsiját, amely négy másik kompozícióval együtt augusztus 21-én ott lesz a Nyitott ablak Európára elnevezésű felvonuláson is Nagyváradon.



Széles Diána, Debrecen alpolgármestere és Mihai Jurca, a nagyváradi turisztikai hivatal igazgatója emlékeztetettek rá, hogy a két megyeszékhely 1992-ben létesített testvérvárosi kapcsolatot, és 18 éve ünneplik közösen augusztus 20-át. A debreceni Kölcsey központban már látható a Nagyvárad testvérvárosaiban élő fotóművészek kiállítása, amelyet a Szent László év keretében nagyvárad önkormányzattal együttműködve rendeztek.



Széles Diána arról is beszámolt, hogy egy nappal korábban, kedden a Szent Koronát ábrázoló virágkocsit Esztergomban megáldotta Erdő Péter bíboros. A koronát ábrázoló kompozíció a Debrecen és Esztergom közös virágkocsijával együtt szerdán visszaindult Esztergomból a cívisvárosba, ahol a többi kocsival együtt vasárnap láthatják majd az érdeklődők.



Debrecen alpolgármestere arra is felhívta a figyelmet, hogy a reformáció 500. évfordulója alkalmából csütörtöktől a debreceni Református Nagytemplomra vetített 3D-s animációval idézik meg az épülethez kötődő történelmi eseményeket, de virtuálisan megmozdul, majd "le is ég" az épület. A régi városháza udvarán kialakított "tündérkertben" pedig fényjátékot láthat a közönség.



Bódor Edit, a karnevál főszervezője hozzátette: a tizennégy virágkocsi mellett fellép tíz magyar és tíz külföldi művészeti csoport a karneváli menetben, este pedig a Nagyerdei Stadionban kétezer fellépő szórakoztatja majd a húszezres közönséget.



A nagyerdei Békás-tó melletti Lurkó ligetben már tart a gyerekek Galiba-fesztiválja, és megnyílt a tó partján a cseh sörkert is, ahol az idén 25 sörgyár több mint 100 féle sörét, köztük Hrabal kocsmájában a legendás cseh író kedvenceit kóstolhatja meg a közönség - ismertette Bódor Edit.