Már 437 ezren kérték postán az adótervezetet

Eddig 437 ezren kérték az adóhatóságtól, hogy postán küldjék el nekik a személyi jövedelemadó bevallásának tervezetét, erre még március 16-ig van lehetőségük az adózóknak - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára az MTI-nek.

Tállai András tájékoztatása szerint az adóbevallás-tervezetek adatai alapján a magánszemélyek több mint 80 százalékának nem lesz semmiféle teendője a bevallásával.

A tervezetet kérők közül 235 ezren SMS-ben, 80 ezren a NAV honlapján keresztüli elektronikus úton tették meg ezt, kevesebben választották az ügyfélszolgálatot, a postai levelet vagy a telefonálást.



Akinek van ügyfélkapuja, az egy kattintással éri el március 15-e után a bevallási tervezetét, akinek nincs, az vagy rászán öt percet és május 20-ig nyit egyet, vagy csütörtök éjfélig kéri az adóhivataltól a postázást - tette hozzá az államtitkár.



Elmondta azt is, hogy a magánszemélyek több mint 80 százalékának lényegében semmit nem kell tennie, mert a bevallási tervezetük valamennyi adatukat pontosan rögzíti, és a fizetési egyenlegük is nulla. Így ha nem kell kiegészíteniük a tervezetüket, akkor csak az 1 százalékos nyilatkozatokat kell kitölteniük.



A hivatal által elkészített tervezeteket azoknak kell kiegészíteniük, akiknek olyan adataik vannak, amelyekről nem tud az adóhatóság. Ilyen lehet például a bérbeadásból származó jövedelem, vagy az első házas kedvezmény, amelyről a munkáltatónak nem nyilatkozott a hitvestárs - mondta Tállai András.



Az államtitkár közölte azt is, hogy a tervezetek adatai alapján a levont előlegeken felül 300 ezer magánszemélynek van adófizetési kötelezettsége. Ezt banki átutalással is rendezhetik, sőt kérhetnek részletfizetést is, ha a fizetendő adó nem több 200 ezer forintnál. Mintegy 222 ezer magánszemélynek jár vissza adó. A visszatérítendő vagy befizetendő adó összegéről mind az 520 ezer érintett adófizető április 30-ig értesítést kap.