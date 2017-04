Magyarország legígéretesebb úti céljait keresik

A Magyar Turizmus Zrt. Magyarország "legígéretesebb kulturális úti célját" keresi. A pályázatok beadási határideje június harminc, a pályázás ingyenes.

Mártonné Máthé Kinga, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) aktív turizmusért felelős igazgatója elmondta: a nemzeti marketingszervezet ötven százalékos uniós támogatást nyert el a pályázat lebonyolítására, 23700 eurót. Hozzátette, májusban az ország turisztikai régióiban vidéki roadshow indul, az információs napokon tájékoztatják a lehetséges pályázókat. Azt is megjegyezte, hogy több tucat pályázatra számítanak.





A pályázók felét bejelentés nélkül, személyesen, próbavásárlással is tesztelik a bíráló bizottság tagjai. A nyeremény kettő millió forint marketingtámogatás lesz a győztesnek. A nyertes részt vesz a 2018. évi Európai Turizmus Fórumon, ahol a többi európai tagállam díjazottjával együtt átveszi a Kiváló Európai Desztináció díjat. Eddig hét magyarországi térség nyerte el a címet, az Őrség, Hortobágy, Mecsek, Kaposvár és a Zselic vidéke, Tisza-tó, Írottkő Natúrpark, és a Mecsek Zöld út.



Kiemelte: a pályázati feltételek között szerepel, hogy már legalább két éve létező helyi, kézzelfogható kulturális értékekre épülő speciális turisztikai kínálatot kell bemutatnia, amely lehet a kulturális-történelmi örökség, vagy a kortárs kultúra része, mint például a hagyományos történelmi vagy régészeti emlékművek, helyszínek, ipari létesítmények, múzeumok, színházak. Kizárólag olyan térségi összefogások pályázhatnak, amelynek tagja legalább három önkormányzat, három turisztikai szolgáltató, és egy turizmushoz vagy kultúrához kapcsolódó turisztikai szervezet.

Az idei verseny témája a kulturális turizmus, a projekt címe: Vidéki múzsa kerestetik, azaz "Műemlékek, Úti célok, Zseniális Attrakciók". Kitért arra is, hogy a pályázattal a turizmus szezonalitását és a területi koncentrációját is szeretnék oldani, a pályázatoknak ezért négy évszakos komplett úti csomagot is tartalmaznia kell. Az eden.itthon.hu honlapon minden pályázattal kapcsolatos információ megtalálható.