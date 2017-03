Ma ünneplik a bábszínházak világnapját több programmal

Ma van a bábszínházi világnap: a bábművészet képviselői országszerte szokatlan produkciókkal, szokatlan helyszíneken, egyszeri és megismételhetetlen akciókkal várják a közönséget.



Március 21. nem csupán a meteorológiai tavasz kezdete, hanem a bábművészet világnapja is, amelyet a bábművészet határon inneni és túli magyar nyelvű képviselői a Budapest Bábszínház kezdeményezésére immár negyedik éve ünnepelnek nagyszabású eseménysorozattal - olvasható a színház MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, a célok továbbra is változatlanok: az egyre nagyobb érdeklődést kiváltó, a színházi életben egyre nagyobb teret nyerő műfaj megerősítése, képviselőinek - a legfiatalabb generációnak és a már régóta a pályán levőknek - a bemutatása, továbbá a bábszínház helyének megerősítése az adott településen, a lakók elhivatottságának növelése bábszínházuk és a műfaj iránt.A világnapon kő- és független bábszínházak művészei, színművészeti egyetemek hallgatói együtt igyekeznek új nézőket megnyerni a műfajnak a színházépületekben és azokon kívül is. Budapesten, a vidéki bábszínházakban és a határon túl is számos programmal várják az érdeklődőket. A Vojtina Bábszínház művészeivel Debrecen legforgalmasabb helyein találkozhatnak kora délután, de a bábosok ellátogatnak a Debreceni Klinika Gyermek Hemato-Onkológiai Osztályára is.Kaposváron minden kaposvári óvoda és iskola udvarán, valamint az épülő bábszínház helyén álló kápolnánál, várhatóan ezer kívánságléghajó indul óhajszalagokkal, világgá röppentve a hírt, hogy a városban bábszínház épül.A győri Vaskakas Bábszínház nem egyedül ünnepel: a bábművészet vendége a tánc lesz. Délután a Víz, víz, tiszta víz - fröcskölő táncok 18 lábra című előadás látható.A pécsi Bóbita Bábszínház történetéről Szekszárdon nyílik kiállítás Bóbita, Bóbita játszik címmel. Marosvásárhelyen egyetemisták flashmobja látható a város különböző pontjain. A nagyváradi Lilliput Társulat bábosai reggel iskolákban, óvodákban kezdik a napot, míg délután a repertoáron lévő előadásaik bábjaival kiköltöznek a nagyváradi várba, ahol kötetlen játék és zenélés várja a közönséget.A veszprémi Kabóca Bábszínház társulatának művészei gólyalábon kilátogatnak a piacra, ahol rövid jeleneteket adnak elő. A Budapest Bábszínház művészei középiskolákba látogatnak el, kalózokként elfoglalják a metrópótló hajót, és bepillantást engednek a Holle anyó próbáiba is. Délután az Operaház előcsarnokában Bábklasszikusok az Operában címmel láthatók Chopin- és Kodály-művekre készült etűdök. A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház délelőtt a Spárga-tengeralattjárót játssza.A 2017-es Bábszínházi világnap magyar nyelvű üzenetét Nánay István színikritikus írta. Az eseménysorozat fővédnöke Áder János köztársasági elnök, a budapesti események védnöke Tarlós István főpolgármester. A bábszínházi világnapról további információ a babszinhazivilagnap.wordpress.com oldalon található.