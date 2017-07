Ma startol a Balaton Sound fesztivál Zamárdiban

Mintegy húsz színpadon több mint háromszáz előadó lép fel a Balaton Soundon, amely ma kezdődik Zamárdiban. Az ötnapos elektronikus zenei rendezvényen fellép Kygo, Hardwell, Armin van Buuren, Tiesto, Axwell & Ingrosso és Marshmello is.



A nagyszínpadon játszik az első napon két holland dj, Don Diablo és Armin van Buuren, csütörtökön a svéd Axwell & Ingrosso és a szintén holland Tiesto, pénteken az amerikai Jason Derulo és KSHMR, szombaton pótolja tavalyi elmaradt koncertjét a német Robin Schulz és ugyanezen a napon érkezik a norvég Kygo, aki először lép fel Magyarországon. A zárónapon, vasárnap az amerikai Marshmello és a holland Hardwell ad műsort.



A Party Arénában kapott helyet Afrojack vagy a szintén a holland elektronikus élvonalhoz tartozó R3hab, illetve Nicky Romero.



A Jäger Aréna javarészt a hazai élvonalat vonultatja fel, mások mellett itt lesz a Halott Pénz, a Wellhello, a Bëlga, a nemzetközi színteret a Sigma, a Bloody Beetroots, Example & Dj Wire képviseli. A techno, tech-house neveket felvonultató Heineken Beachen színpadra lép például Jamie Jones és John Digweed. A kisebb helyszínek közé tartozik a Moyra Colour Beach és a Sound & Bass Stage.



A Soundon bemutatkozik az Elrow, a népszerű partisorozat, ami a vízen és a vízparton is egyedi helyszínnel várja a közönséget napi két turnusban, a nagyszínpad programja előtt és után. Az idei programban szerepel francia, német és brit utcaszínház, és fellép és a brazilos hangulatot hozó Bloco de Budapeste csapata is.



A Sound külső helyszíne a partihajó, amelyen ezúttal Max Cooper, Jan Blomqvist, Sasha és az Art Department zenél.