A mínusz egyedik nappal ma megkezdődik a 25. Sziget fesztivál. A Dan Panaitescu Nagyszínpadon Pink a sztárfellépő, de lesznek koncertek előtte is a nagyszínpadon és más színpadokon is, a Magic Mirror Sátorban Somló Cirqsz címmel a tavaly elhunyt Somló Tamás emlékére tartanak zenés estet.



Pink 21 óra 30 perckor lép a nagyszínpadra, ahol már 16 órakor elkezdődnek a koncertek. Először a Lóci Játszik (mint a Nagy-Szín-Pad! idei győztese), majd a Szigeten immár sokadszor hallható bosnyák Dubioza Kolektiv zenél. 19 órakor tapsrúd partyt rendeznek a nagyszínpad előtt, majd a kanadai Billy Talent játszik közvetlenül Pink előtt.



A hazai könnyűzenei színtér kiválóságainak teret adó Petőfi Rádió-Telekom VOLT Fesztivál Színpadon 15 órakor a Maxisun kezd, ezt követi a Jónás Vera Experiment, a Biebers, a Bëlga, Sub Bass Monster, végül 23 óra 15 perckor Majka & Curtis lép színpadra.



A Magic Mirror Sátorban a tavaly elhunyt kiváló zenész, Somló Tamás emlékére tartanak zenés estet. A Non-Stop, a Kex, az Omega és az LGT egykori tagja most lenne 70 éves, dalait baráai, kollégái, pályatársai idézik fel. A produkció zenei alapját a Modern Art Orchestra tagjai által áthangszerelt számok adják, színpadra lép mások mellett Charlie, Frenreisz Károly, Gerendás Péter, Vitáris Iván, Peter Ogi, a Blahalouisiana, Roy és Ádám, Bornai Tibor és Bródy János.



A nemzetközi színtér fiatal tehetségeit bemutató Európa Színpadon például az izraeli Lola Marsh, a brit Elle Exxe és a finn Alma, a Music Box helyszínen Upor András, Frenk, a brit Daniel Docherty és az ausztrál Pierce Brothers zenél, az Afro-latin-reggae faluban egyiptomi hastánc- és brazil dobshow lesz. A Budapest Park Tribute Színpadon a Ladánybene 27 Bob Marley számait játssza, a KoRn előtt a gRain tiszteleg, de lesz program a Tábortűz helyszínen is, a Snowattack Retro Színpadon pedig a Bon-Bon, a Happy Gang, az UFO és Náksi Attila lép fel.