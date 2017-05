Ma kezdődik a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál

Csaknem 100 alkotás lesz látható az elmúlt két év nemzetközi terméséből a ma kezdődő harmadik gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon.



A fesztivál keretében egy nemzetközi és egy Kárpát-medencei versenyt is meghirdettek, amelyekre 58 országból 300 nevezés érkezett, köztük a legnagyobb európai filmstúdiókból is. A filmeket ingyenesen tekintheti meg a közönség a Királyi Kastély Lovardájának három termében és az Alsóparkban.



A szekciódíjak mellett hat kiemelt díjért és számos különdíjért versenghetnek a résztvevő természet- és dokumentumfilmek. Az Európa Kék Szalagja elnevezésű fődíj egymillió forintos, míg a Kárpát-medencei külhoni magyar alkotói díj 500 ezer forintos pénzjutalommal jár.



A vetítések mellett szemléletformáló programok, a Varázslatos Magyarország szabadtéri fotókiállítás kibővített változata, az első alkalommal meghirdetett Trash Art Magyarország hulladékszobor-kiállítás, filmszakmai és környezetvédelmi workshopok, diák film- és fotókiállítás, zenei tehetségkutató és könnyűzenei koncertek is várják a közönséget a Pest megyei városban.