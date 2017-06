Ma kezdődik a Gyulai Várszínház 54. évada

Csütörtökön, a "nulladik napon" az ExperiDance társulat Nostradamus - Világok vándora című előadásával veszi kezdetét a nyári színházi évad, amelynek hagyományos nyitánya a péntektől vasárnapig tartó Körös-völgyi sokadalom összművészeti fesztivál lesz.



A másfél hónapos évad során megrendezik a 13. Nemzetközi Shakespeare Fesztivált, amelynek kiemelt vendége az izraeli Malenki Theatre lesz. Idén is lesz Vár Blues és Vár Jazz fesztivál, valamint Irodalmi Humorfesztivál.



A várszínház három új bemutatóra készül: Kulcsár Noémi koreográfus rendezi a Szentivánéji álom című táncjátékot, Beczásy Áron Arany János A nagyidai cigányok című művét, Balázs Zoltán pedig Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című darabját viszi színre.



A kínálatban szerepel Csehov Sirálya, amelyben mások mellett Oszvald Marika, László Zsolt és Trokán Nóra lép fel. Alföldi Róbert főszereplésével lesz látható Molnár Ferenc Egy, kettő, három című darabja, Ifjabb Vidnyánszky Attila rendezésében pedig a Liliomfi.



Klasszikusok is szerepelnek a repertoáron, így például a Római vakáció című romantikus zenés produkció, vagy az idén ötvenéves Hair musical. De komolyzene, felolvasó színház, mesejáték és kiállítás is szerepel az évad kínálatában.



A részletes program a www.gyulaivarszinhaz.hu oldalon tekinthető meg.