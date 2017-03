Liszt-albumát mutatja be Farkas Gábor zongoraművész

Liszt virtuóz operáit és dalait tartalmazó albumát mutatja be Farkas Gábor Liszt-díjas zongoraművész a budapesti Opera Zongorateremben csütörtökön.



A szólólemezen Liszt virtuóz operáiból és dalaiból hallható válogatás, az album a Steinway & Sons Records gondozásában látott napvilágot. Farkas Gábort a Liszt-lemez hazai bemutató koncertjével egybekötött ünnepségen a Steinway Artist címmel tüntetik ki - közölték a szervezők az MTI-vel. Farkas Gábor a Liszt Ferenc Zeneakadémián diplomázott 2005-ben, doktori fokozatát 2014-ben szerezte meg, a mesteriskolában Kocsis Zoltán és Vásáry Tamás volt a mentora. Liszt-díjjal 2012-ben tüntették ki.

A művész első lemeze An Evening with Liszt címmel jelent meg a Warner Classics gondozásában, 2008 novemberében. Az album Grand Prix díjban részesült és a Franz Liszt International Society neki ítélte a "2009 legjobb Liszt-felvétele" elismerést. Második lemeze a Liszt-év nyitókoncertjének élő lemezfelvétele Kocsis Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, szintén a Warner Classics gondozásában. Idén látott napvilágot új szólóalbuma Liszt virtuóz opera- és dalválogatásaiból, amelyet februárban a New York-i Steinway Hallban mutatott be, valamint tavasszal jelenik meg Schumann-albuma a Hungaroton Classics gondozásában.Farkas Gábor, aki májustól Tokyo College of Music vendégprofesszora lesz zongora szakon, hamarosan Dél-Koreában, Kínában, Japánban és Tajvanon turnézik, valamint Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét játssza a Nemzeti Filharmonikusokkal a Müpában és Debrecenben.