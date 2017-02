Lerakták a Natura 2000 Látogatóközpont alapkövét

A 800 négyzetméter alapterületű épületegyüttes, amely a tervek szerint 2018 tavaszára készül el, a tájegység természeti értékeinek bemutatását szolgálja, de új otthonra talál benne az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság is.





V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára az alapkőletételi ünnepségen azt hangsúlyozta: minden eddiginél több uniós és hazai forrás áll rendelkezésre a 2020-ig szóló uniós fejlesztési ciklusban a környezetvédelemre és ezen belül a természetvédelemre is.

Míg a korábbi ciklusban 2300 milliárd forintot fordíthattunk környezetvédelmi és természetvédelmi célokra, addig 2020-ig 500 milliárd forinttal több, összesen 2800 milliárd forint áll majd rendelkezésre, ezen belül pedig 60 milliárd forintos fejlesztési keret szolgálja közvetlenül a természetvédelmet - mondta.Hozzáfűzte: az őriszentpéterivel együtt négy nagy látogatóközpont épülhet meg a Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében a nemzeti parkok területén, de jut elegendő forrás az értékek kezelésére, az őshonos növény és állatfajták megóvására, istállók és karámok építésére, és a természetvédelmi őrszolgálat fejlesztésére, gépjárműparkjuk és eszközeik cseréjére is.Az államtitkár köszöntőjében szólt arról is: a természetvédelemre fordítható 60 milliárd forinton belül 8 milliárd forint kifejezetten a természeti értékek bemutatását szolgálja. Hozzátette: fontos célja a most induló programnak, hogy a már meglévő integrált közösségi szolgáltató tereken keresztül - például ilyen a vidéki művelődési házak hálózata - interaktív módon mutassák be az egyes tájegységek értékeit mind a helyi lakosok, mind pedig az oda érkező turisták számára.Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatója az alapkőletételi ünnepséget követő sajtótájékoztatón elmondta: a projekt részeként 14 őrségi helyszín szolgál majd egységes információs pontként, ahol előadásokkal és interaktív kiállításokkal várják az érdeklődőket.Hozzátette: az új látogatóközpontban és fogadóépületben a kiállítóterek és nemzeti parki irodák mellett terveik szerint helyet kap egy az őrségi helyi termékeket kínáló üzlet is, a nemzeti park jelenlegi központjának átköltözése után felszabaduló Harmatfű Látogatóközpontban pedig kisebb átalakításokat követően ismét elindulhatnak az erdei iskolai foglalkozások.