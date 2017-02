Középkori hangulatot idéz a Velencei Karnevál

Szombaton harmadik alkalommal rendezik meg a Velencei Karnevált. A Fejér megyei város a télűző farsangi rendezvényen középkori köntösbe bújik.



A délelőttől késő estig tartó programok helyszíne a Velencei-tó partján lévő Velence Korzó lesz, és a legtöbb műsorelem reneszánsz hangulatot sugároz majd.

Az idei esemény célja, hogy visszarepítse a látogatókat a középkorba. Ennek érdekében a Velence Korzó egy részét középkori vásártérként rendezik be, ahol arcfestés, karneváli kézműves kuckó, kirakodóvásár, finom ételek és italok várják a résztvevőket. A nap folyamán a Szabad Színház korabeli életképekkel szórakoztatja a közönséget.A kulturális kínálatot színesíti a Garagulya Gólyalábas Komédia Kompánia Itt a farsang, áll a bál című vidám, óriásbábos előadása, a Sub Rosa régizenei együttes reneszánsz táncháza, a Wertheim család cirkuszi artista bemutatója, illetve akrobatikus tűzzsonglőr show a Tűzfészek Társulat előadásában.A nap egyik leglátványosabb attrakciója M. Tóth Zsolt nemzetközi hírű jégszobrász pirotechnikai show-val egybekötött bemutatója lesz. A karnevál zárásaként télboszorka égetést és DJ Smash-sel karneváli partit rendeznek. A szervezők tájékoztatása szerint 2016-ban mintegy háromezren vettek részt a fesztiválon, ami bizonyítja, hogy egy üdülővárosba sem kizárólag főszezonban lehet vendégeket csalogatni.Hozzátették: ez az esemény is hozzájárult ahhoz, hogy tavaly 2015-höz viszonyítva 114,6 százalékkal, tehát több mint a duplájával növekedett a Velencén töltött vendégéjszakák száma, amellyel - egyedüliként a megyéből és a régióból - felkerültek a legnagyobb vendégforgalmat bonyolító vidéki városok TOP 25-ös listájára.