Kosztolányi Dezső szerelmeiről készül színdarab

Hajnali részegség címmel Kosztolányi Dezső, Harmos Ilona és Radákovich Mária szerelmi háromszögéről láthat színdarabot augusztus elején a közönség a szegedi REÖK Szabadtéri Színpadon.



A Szegedi Szabadtéri Játékok a Reök-palotában tavaly ősszel indította el hatalmas népszerűségnek örvendő öREÖK szerelmek - Így szerettek ők sorozatát. A Nyáry Krisztián "szerelmes könyveiből" készült felolvasó színházi produkciókat Réczei Tamás állította színpadra - közölte Fábián Barbara, a fesztivál sajtóreferense.



A sorozat folytatódik, augusztus elejére Kosztolányi Dezső életének utolsó szakaszáról és annak szerelmi bonyodalmairól készül színdarab. Az író élete végén némaságra kényszerült, gégerákot kapott. Fennmaradtak azonban azok a beszélgetőcédulák, amelyek segítségével kommunikált feleségével és a kórtermébe fel-felszökő szerelmével, szeretőjével is.



A produkciót a fesztivál ideiglenes játszóhelyén, a Szeged Táncegyüttes Kálvária sugárúti székhelyén kialakított REÖK Szabadtéri Színpadon mutatják be három estén.



A történet szerepeit közkedvelt színészek alakítják. Kosztolányit a sokaknak leginkább karakteres szinkronhangjáról ismerős Kőszegi Ákosra bízta a rendező, aki már Adyvá is alakult az Így szerettek ők sorozatban. Kosztolányinét Gubík Ági alakítja, Radákovich Mária alakját Fodor Annamária formálja meg. A darabban Karinthy Frigyes is felbukkan - Koltai Róbert játssza majd, akinek ez lesz az első színházi bemutatója Szegeden.



Az előadásban Kosztolányi Dezső szerelmének időskori énje is megszólal, méghozzá egy videofelvételen keresztül, visszaemlékezésként. Az idős Radákovich Máriát alakító 70 év feletti nő személye szereplőválogatáson dől el hétfőn délután a Reök-palotában.