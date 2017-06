Kevesebb cukros üdítőt és több vizet isznak a gyerekek

Az elmúlt években egyértelműen nőtt a gyermekek tudása az egészséges életmódról, jelentősen csökkent a cukros üdítőitalok és érdemben nőtt a víz fogyasztásának mértéke minden vizsgált korosztálynál - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára szerdán Dunakeszin, a vízfogyasztást népszerűsítő program zárórendezvényén.



Rétvári Bence az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYEI) által meghirdetett HAPPY Hét program eredményeit összegezve elmondta, hogy ez igen fontos kezdeményezés, mivel a felnőtt lakosság 65 százaléka küzd túlsúllyal és ez befolyásolja az egészségben eltöltött évek számát.

Hozzátette: már gyermekkorban fontos felhívni a figyelmet az egészséges életmódra, amit a kormány több intézkedésében már meg is tett. Ilyen volt a dohányzás lehetőségeinek korlátozása, a csipszadó hatálya alá eső termékek kitiltása az iskolákból és a mindennapos testnevelés bevezetése.

Pozsgay Csilla, az OGYEI főigazgatója elmondta, hogy a programot eddig nyolc alkalommal tartották meg, az ideit május 8. és 12. között. Kitért arra, hogy mostanra 42 óvoda és 132 iskola összesen 36 200 gyerekkel vesz részt a kezdeményezésben, és az idén a dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola nyerte el a rendezvény fődíját.

Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, szimbolikus jelentőségű, hogy egy dunakeszi iskola nyerte el az OGYEI programjának fődíját, hiszen Dunakeszi a víz városa. Hozzátette, hogy Budapest vízbázisának nagy részét 40 kút és - 65 ezer köbméter napi vízkivételezéssel - a település környéke biztosítja.

Az államtitkár kitért arra, hogy a kormányzat elkötelezett a vízivás és a gyermekek egészséges életmódjának népszerűsítésében, ezért is tette lehetővé, hogy mára 318 ezer gyermek jusson hozzá naponta egészséges ételekhez az oktatási intézményekben.

Az OGYEI által 2007-től meghirdetett HAPPY program (Hungarian Aqua Promoting Program in the Young) a magyarországi vízfogyasztást népszerűsíti a fiatalok körében, megvalósítását az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tette lehetővé.