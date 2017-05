Kétnapos gyerekfesztivál lesz a Magyar Színházban

A Magyar Színházban szombaton és vasárnap ingyenes programokkal rendezik meg a fesztivált.



A rendezvényt a Magyar Színház legnépszerűbb gyerekelőadásai, a Rumini és a Harisnyás Pippi köré szervezik, ám a színházban ezúttal az előadásokon túl egész nap különleges programokkal és különleges produkciókkal várják a gyerekeket - olvasható a Magyar Színház MTI-hez eljuttatott közleményében. A gyerekek amellett, hogy megnézhetik a két produkciót, át is változhatnak Pippivé és Rumini kalózává, és fénykép is készülhet róluk az erre a célra berendezett sarokban.



Földi Andrea jelmeztervező vezetésével kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek az érdeklődők. A jelmeztervező irányításával ékszereket, játékokat és még ezerféle tárgyat készíthetnek a gyerekek. Az olvasósarokban kedvenc meséiket olvassák fel a társulat tagjai és a színház vendégművészei, az érdeklődők találkozhatnak Rumini megálmodójával, Berg Judit íróval.



A Magyar Színház épülete mellett fellépnek a társulat művészei, Dvorák Gábor és Patka Heléna pantomimművészek és az Iszkiri együttes. A kétnapos fesztiválon a közönség megismerheti a teátrum színházpedagógiai programját is. A legkisebbek drámapedagógiai foglalkozásra is jelentkezhetnek - áll a közleményben.



A Rumini 150. jubileumi előadása alkalmából szombaton a szerző, Berg Judit dedikál, könyvei a helyszínen is megvásárolhatók. A részletes program a http://pestimagyarszinhaz.hu/gyerekfesztival-a-magyar-szinhazban-2017-majus-20-21-program/ linken érhető el.