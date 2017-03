Kedden kezdődik a Soproni Tavaszi Napok

Tizennégy eseménnyel, koncertekkel, előadásokkal és gyermekprogramokkal várja a közönséget a kedden kezdődő és április 16-ig tartó 34. Soproni Tavaszi Napok - hangzott el az esemény hétfői sajtótájékoztatóján.



Kóczán Péter, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. kulturális csoportvezetője elmondta, hogy kedden este a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban a Haydn Filharmónia koncertjével kezdődik a programsorozat. Kiemelte, hogy hosszú ideje folytak a tárgyalások az 1987-ben, Fischer Ádám alapította osztrák-magyar zenekarral, hogy Sopronban is fellépjenek. Ezúttal egyebek mellett Dvorak-, Mozart- és Sosztakovics-műveket adnak elő.

Március 18-án a Tavaszi Ét-Trend nevű programon az ingyenes vércukor- és vérnyomás mérésen túl Lakatos Márk Stílusterápia címmel tart előadást, Katus Attila világ- és Európa-bajnok aerobic edző pedig életmód-tanácsadást.



A Liszt-központ Munkácsy-termében március 19. és április 2. között Borsodi Zsuzsa keramikus életmű-kiállítását lehet megtekinteni. A Soproni Képzőművészeti Társaság tagja csaknem hetven tárgyat, köztük csipkés figurákat állít ki. Március 20-án rendezik a soproni zeneiskola névadójának, Horváth Józsefnek az emlékhangversenyét, amelyen az intézmény növendékei Mozart, Haydn, Vivaldi, Ganne és Sugár Rezső műveiből adnak elő. Másnap Bödőcs Tibor ad önálló estet.



A legkisebbeknek ad koncertet március 25-én a 2010-ben alakult Hahó Együttes. A romantika jegyében Kelemen Barnabás hegedűművész a Győri Filharmonikus Zenekarral lép fel március 28-án, a műsorban Csajkovszkij- és Schubert-műveket adnak elő, Berkes Kálmán vezetésével. Második alkalommal tartanak Drón és Robotika Show-t március 31-én és április 1-jén, amelyen a legmodernebb ipari, mezőgazdasági és versenydrónokat mutatják be.



A Soproni Petőfi Színház a tavaszi napok keretében mutatja be április 1-jén a My Fair Lady című musicalt, április 5-én pedig Handel Messiás című oratóriumát adja elő a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar és a Fidelissima Vegyeskar. Április 6-án az Anna and the Barbies ad akusztikus koncertet a Liszt-központban, 8-án pedig ugyanott a Wamp designvásár lesz.



Az Orlai Produkció április 13-án a Várj, míg sötét lesz, 16-án pedig a Száll a kakukk fészkére című színműveket mutatja be a Petőfi Színházban. Előbbit Novák Eszter, utóbbit Znamenák István rendezi.

