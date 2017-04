Kampány indult a daganatok korai felismeréséért

Golflabda-kampány indult a lágyrészdaganatok korai felismeréséért, ugyanis ortopéd szakorvosok szerint a betegek többsége csak akkor kerül szakorvoshoz, amikor már a megfelelő, kombinált onkológiai és sebészi ellátás után sem gyógyítható hatékonyan a daganat.



Az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint két hazai intézmény összefogásával elindult kampányban a golflabdával a szervezők azt szeretnék érzékeltetni, mekkora tumorméret az, amely felett már nagy valószínűséggel rosszindulatú elváltozásról van szó.



A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikájának tizenöt éves tapasztalata szerint a végtagi lágyrészszarkómás betegek nagyon későn, és/vagy nem megfelelő kezdeti terápia után kerülnek ellátást nyújtó központba. Az ilyen típusú tumorok 60 százaléka végtagi elhelyezkedésű, 75 százaléka pedig mélyen, a végtag izomállományában, vagy az izmok között alakul ki. A lágyrészszarkómák az összes daganat 1-1,5 százalékát teszik ki, európai adatok szerint egymillió lakos körében 30 esetet fedeznek fel. Ennek megfelelően Magyarországon évente nagyjából 300 új lágyrészszarkómás daganatot diagnosztizálnak.



Nyugat-európai adatok szerint a végtagi lágyrészszarkómás betegek 40 százaléka már előrehaladott állapotban, vagy korábban elvégzett elégtelen sebészi beavatkozás után jut el a végleges ellátást adó onkológiai centrumba. Magyarországon hasonló a helyzet: az első tünet és a diagnózis felállítása között átlagosan hat hónap telik el, az ideális azonban maximum két-három hónap lenne. A páciensek többségénél nem jelentkeznek panaszok, és ha el is mennek orvoshoz, többnyire más betegséggel, például izomhúzódással, vagy izomszakadással, hematomával, vagy a jóval gyakoribb lipómával, ganglion- vagy Baker-cisztával kezdik el kezelni, ez pedig tovább lassítja a helyes diagnózis megszületését.



A közlemény idézi Szendrői Miklós egyetemi tanárt, a klinika igazgatóját, aki szerint csonttumor regiszterükben több mint 6000, lágyrészszarkóma regiszterükben pedig több mint 1200 esetet tartanak nyilván, amely más európai centrumokhoz képest is jelentős nagyságrend.



A korai felismerés szó szerint életbevágó, és a golflabda szimbolikus mérete a probléma nagyságára is felhívhatja a figyelmet. Ha ugyanis ennél nagyobb a daganat, akkor az nagy valószínűséggel már rosszindulatú - hívják fel a figyelmet.



Az egyetem és a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő közös akciójának célja, hogy az ilyen típusú daganatos megbetegedésekben szenvedők mihamarabb megfelelő ellátást kapjanak. Négyezer golflabdát juttatnak el egy levél kíséretében háziorvosoknak országszerte, a legtöbb esetben ugyanis ők találkoznak először ilyen jellegű panaszokkal. A szakemberek fontosnak tartják, hogy az orvosok az elváltozást lágyrésztumornak tartsák addig, ameddig képalkotói vizsgálatokkal be nem bizonyosodik ennek ellenkezője.