Jövőre tovább növekednek a családoknak nyújtott támogatások

A jövő évi költségvetés a munkából élők és a családok költségvetése lesz, tovább nő a családok támogatása: a családi kedvezmények összege 2018-ban éves szinten 316 milliárd forintot tesz ki - mondta Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államháztartásért felelős államtitkára sajtótájékoztatón pénteken Budapesten.

Kiemelte: a családi kedvezményekre - szja kedvezmény, járulékkedvezmény - a kormány a jövő évi költségvetésben a GDP 4,8 százalékát fordítja, ezen belül meghatározó elem a családi adókedvezmény, amely a gyermekeket nevelő családokat, köztük mintegy 300 ezer kétgyermekes családot érint.



Hozzátette, hogy a kedvező makrogazdasági folyamatok biztosítják a jövő évi költségvetés többletforrásait és lehetővé teszik az adócsökkentéseket.



A gyermekétkeztetésre a kormány 79,4 milliárd forint támogatást nyújt 2018-ban, ez 2010-hez képest 47,2 milliárd forinttal több. A program magában foglalja a gyermekek szünidei étkezésének támogatását is, idén 280 ezer hátrányos helyzetű gyermek kap meleg ételt és a program jövőre is folytatódik - mondta.



Jövőre folytatódik a minimálbér-emelés, az idei 15 százalékos emelkedés után 2018-ban további 8 százalékkal nő a minimálbér. A szakmunkás minimálbér az idei 25 százalék után jövőre újabb 12 százalékkal emelkedik, ezzel a szakmunkás minimálbér 2010-hez képest megduplázódik.



A közszféra béremelése is folytatódik, nő az ápolók, a mentősök, a felsőoktatási dolgozók és az egészségügyi munkakörben foglalkoztatott szociális dolgozók bére, a katonák, a rendőrök, a NAV-dolgozók, az állami vállalatoknál dolgozók bére is emelkedik, mindez 2018-ban mintegy 556 ezer dolgozót érint - sorolta az államtitkár. Hozzátette, hogy folytatódik a munkahelyvédelmi akció is, amely közel 900 ezer ember foglalkoztatását támogatja.



Banai Péter Benő elmondta: a költségvetés elfogadása óta megjelent makrogazdasági adatok megerősítik a kormány idei évre vonatkozó várakozásait, ez az év jó alapja lehet a jövő évi költségvetés végrehajtásának. Az ipari termelés májusban 8,8 százalékkal nőtt, a kiskereskedelmi forgalom 6 százalékkal, a március-májusi időszakban 79 ezerrel többen dolgoztak az előző évinél, és az elmúlt hónapokban az államháztartás stabilitását is sikerült megőrizni. Mindezek jó alapot adnak arra, hogy a kormány az idén 4 százalék feletti gazdasági növekedéssel számoljon, és a nettó átlagkeresetek 10 százalék feletti bővülésével, miközben az államadósság is csökkenő pályán tud maradni. A gazdaságpolitika 2018-ban is eredményeket fog hozni - fűzte hozzá.