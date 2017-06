Jelentős mértékben emelik a mentősök fizetését

Az elmúlt hét évben a korábbi szűkülő pályáról növekedési pályára állt az Országos Mentőszolgálat, amelynek költségvetését ebben az időszakban a kormány csaknem a duplájára emelte - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára az MTI-nek.



Ónodi-Szűcs Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormánynak nagyon fontos a mentőszolgálat sorsa.

az elmúlt hét évben rengeteget tettünk a mentőszolgálatért, és fogunk is tenni"

67 százalékkal fog emelkedni a mentődolgozók bére.

sosem tudja majd azt mondani, hogy az egészségügy "készen van", de "azt senki sem tudja tőlünk elvitatni, hogy amit örököltünk, és ahová tartunk", aközött nagy a különbség, és a tendencia pozitív.

"Nem azt állítom, hogy mindennel készen vagyunk, csak azt, hogy- fogalmazott. Az elmúlt időszakban 30 új mentőállomás épült és 97-et újítottak fel, emellett az eddig vásárolt csaknem 500 új mentőautó mellé a következő két évben további 193-at vesznek - sorolta.Még fontosabbnak nevezte, hogy a tavaly megkezdett négylépcsős béremelés végéreEz nemcsak az alapbért, hanem minden bérhez kapcsolódó elemet érint - tette hozzá.A következő évben is "hatalmasat lépünk előre" az egészségügyben - mondta -, hiszen jövőre 221 milliárd forinttal nagyobb lesz az egészségügy költségvetése, mint az idén. A mentőszolgálatnak 7 milliárd forinttal jut több, mint 2017-ben, így jövőre 39,7 milliárd forintból gazdálkodhat a szervezet. Összehasonlításképpen Ónodi-Szűcs Zoltán hozzátette: 2010-ben 22,5 milliárd forint volt a mentőszolgálat költségvetése, tehát az elmúlt hét évben csaknem megduplázódott a büdzsé.Az államtitkár úgy fogalmazott:Ónodi-Szűcs Zoltán a nap folyamán, a fővárosi Városligetben tartandó első országos mentőnappal kapcsolatban elmondta: korábban két külön ünnepséget tartottak a dolgozóknak és a lakosságnak, most először vonják ezeket össze. Ez a nap arról szól, hogy szeretnék közel vinni a magyar embereket a mentőszolgálat munkájához, egyúttal a dolgozóknak és családtagjaiknak is "adni" - jelentette ki.