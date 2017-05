Instant alakformálás fehérneművel

Tavasz közepétől beköszönt a ragyogó nyári idő, és vele a lenge ruhák időszaka, amit azok, akik szívesen takargatnák az alakjukat, nem feltétlenül várnak kitörő örömmel. A téli vastag pulóverekben, hosszúnadrágokban, nagykabátokban könnyen elrejthető pár plusz kiló, ám ugyanez a bűvészmutatvány egy ujjatlan pólóban és miniszoknyában Ungár Anikót is zavarba ejtené.



Optimistán sokan úgy látják, hogy bár a hideg hónapok eleve elkényelmesedésre csábítanak, de a melegebb időben majd többet mozognak, élnek a friss zöldségek, gyümölcsök adta lehetőségekkel, és pillanatok alatt visszafogynak.



Ám ez korántsem törvényszerű: tavasszal nyitnak a fagyizók, végre kiülhetünk egy jegeskávéra, indul a koktélozós, fröccsözős szabadtéri bulik szezonja; a nyaralás alatt pedig szinte senki sem karcsúsodik.



Amellett, hogy a legjobb, amit tehetünk magunkért, ha megbarátkozunk az alkatunkkal, és helyes életmóddal szépítgetünk rajta. Bevethetünk pár klasszikus optikai trükköt is. A barnaság - akár napmentesen elérve - remekül karcsúsít, és ha pár jól megválasztott kiegészítővel feldobjuk a külsőnket, ki fogunk ragyogni a társaságból.



Ha mégis gondunk van a megjelenésünkkel, a divatipar is a segítségünkre siet. Az elmúlt években hatalmas divat lett a korábbi irreálisan vékony modell alkatnál természetesebb fazon, illetve maga a teltség. Hódítanak a kerekdeden formás nők, akik - már az is kérdés, mihez képest - plusz kilókkal szeretnének igényesen megjelenni és szexisek lenni.

Az általuk keltett tömeges igény hozta életre a nyári ruhák alá is gond nélkül felvehető, a plus size alkatúakat még szebbé tevő alakformáló fehérneműket .



Rendkívül sokféle típusú és stílusú darabból válogathatunk. Olyan ‘titkos fegyverek' az újfajta body shaping alsóneműk, amelyekkel kényelmesen és láthatatlanul leszorítható a pocak, felemelhető a fenék, karcsúsítható a comb.

Nyáron persze nehézkesebb plusz rétegeket magunkra vennünk. Ha bírjuk a meleget, akkor a body a tökéletes megoldás, mivel a mell és a törzs formázása is rábízható. Ugyanígy a szépség mellett kell döntenünk a kényelem ellenében, ha biciklisnadrág szerű, hasat is lelapító és combokat is ‘tömörítő' darabot választunk.

A bodydress szűk miniruha szerű formában folytatódik, varázslatos alakot biztosít egy szűk ruha alá. A fenti három típus remek választás lehet egy nyári estére, alkalmi ruhák alá, amikor kevésbé van meleg.