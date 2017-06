Ingyenes gyermekétkeztetést lehet igényelni

Nemcsak a nyáron, hanem mind a négy szünidőben kell kötelezően biztosítaniuk az önkormányzatoknak ingyenes étkeztetést a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek - közölte a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár az M1 aktuális csatornán kedden.



Czibere Károly ismertette, 208 ezer gyermek kaphat meleg ételt a szünetekben, erre a célra mintegy 6,7 milliárd forintot fordít a kormány. A szülők az ingyenes étkeztetést a jegyzőnél igényelhetik, és fontos - fogalmazott az államtitkár -, hogy egyetlen érintett gyermek se essen el az ingyenes étkezés lehetőségétől csak azért, mert a szülők nem kapnak erről információt időben, ezért már a tavaszi szünidő előtt levelet írt a polgármestereknek, jegyzőknek és a gyermekjóléti központok vezetőinek, hogy időben tájékoztassák a családokat, hogyan kérhetik a lehetőséget. Aki nem élt a lehetőséggel, még menet közben is beadhatja a kérelmet - tette hozzá.



Czibere Károly elmondta azt is, hogy a gyerekek azokban az iskolákban kaphatják meg az ételt, amelyekbe járnak. Ha bejönnek a gyerekek, pedagógusok is találkoznak velük, közösségfejlesztés is történhet - jegyezte meg, hozzátéve, ha például télen nehézségbe ütközik az iskola fűtése, a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy kiszállítsák a napi egy tál meleg ételt.