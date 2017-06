Ingyenes családi gasztrofesztivált rendeznek

Tizenhat fellépővel rendezik meg a Balaton északi partjának legnagyobb ingyenes családi gasztrofesztiválját, a Balaton Fesztivált június 29. és július 2. közt Balatonkenesén - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A nyitónapon rapcsapatok - Sub Bass Monster, az Animal Cannibals és az Akkezdet Phiai - adnak koncertet, pénteken pedig a rocké lesz a főszerep. Fellép az Élő Zene Fesztivál régiós nyertese, a veszprémi Queen's Land, az ír rockot játszó Firkin, a 45 éves Lord valamint a Reckless Roses.



Szombaton retro bulit tartanak a Groovehouse, az UFO, a Kozmix és két népszerű dj, Náksi és Dominique részvételével. Vasárnap napközben családi programok lesznek gyermekműsorral és a Varnyú Countryval, valamint a Mokka Tribute együttessel. Este a Republic ad koncertet, melyen az új album dalai is felcsendülnek, a zárókoncertet pedig a Balkan Fanatik adja a balatonkenesei Széchenyi parkban tartandó fesztiválon.



A Balaton Fesztiválon a zenei programok mellett street food utca és különleges termékek is várják a résztvevőket. A négy nap alatt a Balatonkenesére látogatók megismerhetik az ország minden tájáról érkező kézművesek portékáit, emellett hagyományos fesztiválételeket és különleges street food kínálatot valamint kézműves és kisüzemi sörfőzdék, pincészetek és pálinkaházak termékeit is megkóstolhatják.