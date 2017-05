Ifjúsági motorcsónak világbajnokságot rendeznek

Augusztusban Dunaújvárosban rendezik meg a Formula Future ifjúsági motorcsónak világ- és Európa-bajnokságot, amelyre több mint száz gyereket várnak a világ minden tájáról - közölte a szervező Magyar Motorcsónak Szövetség elnöke, Sándor Péter az MTI-vel szerdán.



A Formula Future elnevezésű világ- és Európa-bajnokságot öt kategóriában írták ki a 6 és 18 év közötti fiataloknak augusztus 9. és 13. között. Sándor Péter elmondta, hogy a magyar versenyzők kiválasztása még folyamatban van. Annak érdekében, hogy a legjobbak képviselhessék Magyarországot a versenyen, több állomásos roadshow-t rendez a szövetség. Első alkalommal május 27-én és 28-án Dunaújvárosban várják a motorcsónaksport iránt érdeklődő gyerekeket a Kikötői-öbölben.



A világ- és Európa-bajnokságon külön indulnak a 8-9, a 10-11, a 12-13, a 14-15 és a 16-18 évesek. A verseny két részből áll: a vízen kijelölt szlalompálya mellett hajókötélből csomót is kell készíteniük időre a résztvevőknek. Emellett a legkisebbeknek, a 6-7 éveseknek Delfin Világkupa elnevezéssel rendeznek versenyt.



A gyerekek a Magyar Motorcsónak Szövetség által biztosított gumitestű hajókkal indulnak: az első három korcsoportba tartozók 10 lóerős Mercury motorral szerelt motorcsónakkal versenyeznek, ezekben a kategóriákban egy segítő is ül a hajóban. A 14-18 évesek már 15 lóerős Tohatsu motor hajtotta csónakokkal versenyeznek segítő nélkül.



Sándor Péter hozzátette, hogy a világ- és Európa-bajnokságra már számos nemzet jelezte a részvételét, érkeznek gyerekek az arab országokból, sőt Malajziából is Dunaújvárosba. A Kikötői-öbölben korábban számos motorcsónakversenyt rendeztek, köztük Formula 3-as és Formula 1-es futamokat.