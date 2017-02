Húszéves szülési rekord dőlt meg Debrecenben

Két évtizede nem volt annyi szülés a Debreceni Egyetem (DE) szülészeti és nőgyógyászati klinikáján, mint 2016-ban - közölte az egyetem sajtóirodája hétfőn az MTI-vel.



Póka Róbert professzor, a szülészeti klinika igazgatója kiemelte: klinikájukon 3024 szülés volt tavaly; legutóbb 1996-ban haladta meg a háromezret az éves szülésszám. 2016-ben 170-nel több szülés zajlott, mint egy évvel korábban, ami az országosnál magasabb, 6 százalékos növekedés. A szülészprofesszor szerint a gyermekvállalási kedv növekedése, a klinika regionális ellátási szerepe, s a folyamatosan javuló infrastruktúra is hozzájárulhatott ahhoz, hogy több baba született az elmúlt években.



Az intézményben tavaly 3147 újszülött látta meg a napvilágot: az ikerszületésekből adódóan nagyobb ez a szám, mint a szülések száma - magyarázta Póka Róbert, emlékeztetve arra, hogy harminc év után újra négyes ikrek is napvilágot láttak a debreceni klinikán.

Utóbbival kapcsolatban Póka Róbert kiemelte: az édesanya és a babák érdekében a három kislány, valamint a kisfiú programozott császármetszéssel jött a világra, de egyébként arra törekszenek, hogy a lehető legkevesebb alkalommal avatkozzanak be a természetes folyamatokba. "A császármetszések aránya tavaly és az azt megelőző három évben is 38 százalék volt, ami megegyezik az országos átlaggal" - hangsúlyozta a professzor.



Elmondta azt is, hogy a debreceni szülészeti klinika szakemberei nagy hangsúlyt fordítanak arra, hogy a várandósok és a szülésnél jelen lévő hozzátartozóik a lehető legkellemesebb körülmények között éljék át a szülés és a korai gyermekágyas napok élményét. A szülésznők felkészítő tanfolyamokkal segítik a gyermekváró párokat, hogy a szülés idejére a lehető legkevesebb ismeretlen tényezővel kelljen szembesülniük.