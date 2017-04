Húsvétkor is elkél majd a kabát és az esernyő

Napsütésre, de esőre is számítani kell a húsvéti hosszú hétvégén. A leghidegebb órákban fagy is előfordulhat, majd napközben kezdetben akár húsz Celsius-fok körüli meleg is lehet, de később már többfelé csak tizenkét fokig melegszik fel a levegő.



Nagypénteken rövidebb-hosszabb napos időszakok is lesznek, csak helyenként - elsősorban az ország nyugati és keleti szélein - lehet gyenge záporeső. A délnyugati területek kivételével napközben megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában három és kilenc fok között valószínű, de északon, északkeleten ennél kissé hidegebb is lehet. Az ország keleti felén akár több helyen is lehet gyenge, rövidebb ideig tartó talaj menti fagy. A legmagasabb hőmérséklet tizennégy és húsz fok között alakul, a déli határ mentén lesz a legmelegebb.





Szombaton csak helyenként élénkülhet meg a légmozgás, de erősen megnövekszik a felhőzet, főként az ország déli felén várható eső, záporeső. A leghidegebb órákban egy és nyolc fok lehet, de talaj menti fagyra is számítani kell. Napközben tizenhárom és tizennyolc fokig melegszik fel a levegő.



Húsvétvasárnap hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt, elszórtan valószínű záporeső. Főként a Dunántúlon viharossá fokozódik a szél. A minimumhőmérséklet négy és tíz, a maximumhőmérséklet tizenhárom és tizenhét fok között valószínű.



Húsvéthétfőn több helyen megerősödik a szél. Emellett változóan felhős, többnyire gomolyfelhős lesz az ég napos időszakokkal, elszórtan záporokkal. Este nyugat felől növekszik meg erősen a felhőzet. A leghidegebb órákban nulla és hét fok lehet, napközben tizenkettő és tizenhét fokig melegszik fel a levegő.