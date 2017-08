Hamarosan kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok

Augusztus 23-án kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN), az ország egyik legrégebbi, jövőre ötvenéves fesztiválja, melyen olyan előadók lépnek fel, mint Naughty Boy, az Enter Shikari, Inna, a Halott Pénz vagy éppen a Tankcsapda - tájékoztatta a rendezvény kommunikációs ügynöksége csütörtökön az MTI-t.



A SZIN a zenei műfajok terén igazán sokszínű, a keményvonalas muzsikáktól kezdve az elektronikus és világzenén át a pop előadóig mindenki képviselteti magát.

A nyitónapon érkezik dubstep, trance és drum and bass ütemekkel átitatott dalaival az Enter Shikari, majd a Tankcsapda lép színpadra. A zárónapon exkluzív élő show-val és legnagyobb slágereivel jelentkezik Naugthy Boy, de a Tisza-parton táncoltat még Inna és Észtországból érkezik NOËP, aki indie inspirálta dalait keveri dance ütemekkel.

A világzene szerelmeseinek is lesz különlegesség: a Shantel&Bucovina Club Orkestar a legnagyobb tömegeket megmozgató fesztiválokon lép fel a Glastonburytől a Szigetig, koncertezik a "Balkán rezeseinek királya" Boban Markovic és zenekara, valamint visszatér az őrületes táncmulatságairól híres Russkaja is.

A hazai szakma színe-java is "felvonul" a Tisza-parton, fellép a Halott Pénz, a Wellhello, a Blahalouisiana, a helyi kötődésű Honeybeast, az idén tízéves Budapest Bár, a Csík zenekar a Kürtős Tanáccsal kiegészülve, a Brains, a Vad Fruttik, a 30Y és a Random Trip.

A koncerteken túl is bőven akad látni és tennivaló a SZIN-en: minden délután lesz Dumaszínház, idén több medencében is megmártózhatnak a látogatók a fesztivál területén és több tucat civil szervezet, egyesület, alapítvány és intézmény is felvonul játékaikkal és különféle ismeretterjesztő programjaikkal.

A rendezvény szervezői nemcsak hagyományaikra büszkék, hanem arra is, hogy a SZIN az egyetlen Greener Festival-díjas rendezvény Magyarországon; olyan kezdeményezésekkel hívják fel a figyelmet a környezetvédelemre és dolgoznak azon, hogy minimalizálják a fesztivál ökológiai lábnyomát, mint a tavaly nagy népszerűségnek örvendett jégpohár, az ehető kanál, a szalma szívószál, a re:kocsma vagy éppen a komposzt WC.