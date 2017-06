Hajléktalan emberek mutathatják be fotóikat

Második alkalommal hirdette meg a Budapest Bike Maffia a MyBudapest Photo Projectet, amelynek keretében idén is száz hajléktalan ember kap lehetőséget arra, hogy saját fotóin keresztül mutassa be a fővárost.



Az akció célja, hogy felhívja az emberek figyelmét az egyik legnagyobb társadalmi problémának számító hajléktalanságra, valamint megmutassa a fedél nélkül élők sokoldalúságát, érzékenységét és tehetségét - közölték a szervezők az MTI-vel szerdán.



A MyBudapest Photo Project a Budapest Bike Maffia és a Cafe Art közös kezdeményezése. Egyszer használatos fényképezőgépeket adnak át a hajléktalanoknak, akiknek egy hetük van a fotózásra. A gépeket kedden osztották ki a Budapest Bike Maffia önkéntesei a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) Dózsa György úti épületében, valamint az utcán élők között.



A szervezőkhöz visszajuttatott fényképezőgépekből előhívják a képeket, majd szakmai zsűri választja ki, hogy mely fotók kerülnek bele a MyBudapest Photo Project idei kiállításának anyagába, majd ezt követően a látogatók szavazatai alapján egy jövő évi naptárba. A kiválasztott képek alkotói pénzjutalomban is részesülnek.



A tavalyi akcióban 2000 felvétel született, amelyből 62 képet állítottak ki, és 12+1 került bele a 2017-es naptárba. A fotókat bemutató két budapesti és öt vidéki kiállításra több ezren voltak kíváncsiak. Az elmúlt hét hónapban mintegy 600 naptárat adtak el, amelynek 85 ezer forintos bevételéből részesültek pénzjutalomban az alkotók.



Kedden indult el az adjukossze.hu oldalon az a kampány is, amelyen 600 ezer forint adományt szeretnének összegyűjteni a szervezők. Ebből finanszíroznák a fényképek előhívását, valamit minden visszahozott fényképezőgép után az adományokból tervezik kifizetni a részvételi díjakat is az alkotóknak.



A MyBudapest Photo Project idei kiállítása szeptember 4-én nyílik a FUGA-ban.