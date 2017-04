Forgalomkorlátozás lesz az M1-es autópálya több szakaszán

Építési és burkolatjavítási munkák miatt hétfőtől forgalomkorlátozásosra kell számítaniuk a közlekedőknek az M1-es autópálya több szakaszán is - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hétfőn az MTI-vel.



Tengelysúlyállomás-építési munkák miatt hétfőn reggeltől várhatóan szerdán este 7 óráig Budapest irányában Tata térségében, a 64-63-as kilométerszelvények között zárják le a haladósávot és a forgalom csak az előzősávon tud majd haladni. Majd szerdán reggeltől várhatóan vasárnap délig az előzősávot zárják le, akkor a forgalom csak a haladósávon haladhat majd. Az óránkénti 80 km-es sebességkorlátozás és a lezárás éjszaka is érvényben marad.



Hétfőn reggeltől csomópontbővítési munkák miatt sávszűkítéses forgalomkorlátozás lép életbe az autópályán Biatorbágy térségében, a 16-17 kilométer között, Győr irányában. A korlátozás nyomán a belső sáv 3 méter, míg a középső és külső sáv 3,25 méter szélességű lesz. A forgalomterelés érinti az M0-s autóútról az M1-es autópályára felhajtó ágat is. Mindkét pályaszakaszon 60 km/h-s sebességkorlátozást vezetnek be, a korlátozás várhatóan június 10-ig lesz érvényben.



Szerdán, csütörtökön és pénteken este 19 órától másnap reggel 6 óráig burkolatjavítás miatt zárják le a haladósávot a 28-23 kilométerek között, Herceghalom-Páty térségében, Budapest irányában. A forgalom csak az előzősávon haladhat, valamint 80 km/h-s sebességkorlátozás lesz érvényben.



A forgalomtereléseket a változtatható jelzésképű táblákon is feltüntetik. A korlátozáshoz kapcsolódó forgalmi viszonyokról a Magyar Közút Útinform osztályánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon lehet tájékozódni.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kéri az erre közlekedőket, hogy a torlódások hosszának minimalizálása érdekében kellő időben és egymást segítve soroljanak be a forgalmi sávokba.