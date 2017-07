Fidesz: a baloldal megint Soros érdekeit védi

A nagyobbik kormánypárt így reagált a Demokratikus Koalíció alelnökének hétfői sajtótájékoztatójára. Varju László (képünkön) ezen a nemzeti konzultációhoz kapcsolódó kormányzati plakátkampánnyal összefüggésben arra szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy ne közpénzből finanszírozza a "volt szövetségeseivel" szembeni "kicsinyes bosszúhadjáratát".



A Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy reagált: ahogy azt várni lehetett, Soros-emberei végzik a dolgukat, és amikor a kormányzati tájékoztató kampányt támadják, akkor valójában gazdájukat Soros Györgyöt védik.

A Fidesz-KDNP egyetért azzal, hogy fel kell hívni a figyelmet a Soros-terv veszélyeire - írták, hozzátéve: Soros György a világ legbefolyásosabb milliárdosa, aki azon dolgozik, hogy migránsokkal árassza el Európát, lebontsa a határokat és kiiktassa a magyar határvédelmet.

A nagyobbik kormánypárt szerint ehhez felhasználja Brüsszelt, a Soros-szervezeteket és a magyar baloldalt is, akik - ahogy az most is látszik-, azonnal rohannak, ha Soros érdekeiről van szó.