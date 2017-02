Féltik a családi pótlékot, csökkent a lógások száma

Hat év alatt 54 százalékkal csökkent az iskolában ötvennél több igazolatlan órát mulasztók száma - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az LMP-s Ikotity István írásbeli kérdésére.



Rétvári Bence (képünkön) az Országgyűlés honlapján közzétett válaszában kifejtette: 2015/2016-ban 5996 volt az ötvennél több igazolatlan órát mulasztók száma. Az első rendelkezésre álló adathoz képest - ami a 2009/2010-es tanév folyamán 13 046 volt, a különbség 7050 - ami 54 százalékos csökkenést jelent.

Rétvári Bence szerint a csökkenés annak köszönhető, hogy bevezették azt a szabályt, miszerint 50 igazolatlan óra után fel kell függeszteni a családi pótlék folyósítását.

A parlamenti államtitkár kitért arra is: az igazolatlan mulasztás a végzettség nélküli iskolaelhagyást megelőző figyelmeztető jel. Ezért a megelőzés érdekében mielőbb szükséges feltárni a hiányzás mögött álló okokat és megtalálni azt a segítséget, mellyel megfelelő támogatás nyújtható a tanulónak a tankötelezettség teljesítése érdekében. A hatályos, közelmúltban bevezetett rendelkezésekkel a tárca szándéka ezen, megelőzést szolgáló beavatkozások erősítése.