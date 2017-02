Európai Bizottság: szilárd a magyar gazdaság teljesítménye

Az Európai Bizottság (EB) 2017. évi országjelentésében foglaltak is azt mutatják, hogy Magyarország erősödik, és a gazdaság teljesítményét már a nemzetközi szervezetek is elismerik - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint az EB elismerően ír az adósságcsökkentésről, a gazdasági növekedésről, a munkahelyteremtésről, pozitívan értékeli a közelmúlt kormányzati intézkedéseit is.

Az EB szerdán közölt jelentése szerint számottevően javult a magyar gazdaság külső- és belső egyensúlyi pozíciója, jelentősen csökkent eladósodottsága és sérülékenysége, a tartós és egyre kiegyensúlyozottabb szerkezetű bruttó hazai termék (GDP) növekedése mellett.

A bizottság közölte, a magyar gazdaság teljesítménye a korábbi jelentéssel megegyezően szilárd, noha Magyarország korlátozott haladást mutat az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásainak végrehajtásában. Hangsúlyozták, hogy a magyar gazdaság stabilitását az egyre növekvő hazai kereslet eredményezte.

A kormány fegyelmezett költségvetési politikájának köszönhetően a hiány jóval a GDP 3 százaléka alatt marad - írta az NGM. Az alacsony hiány és a javuló növekedés következtében a GDP-arányos államadósság pályája továbbra is csökkenő, 2018-ra a GDP 71 százalékára mérséklődhet a ráta. A javuló versenyképességnek és exportteljesítménynek is köszönhetően a külkereskedelemi- és a folyó fizetési mérleg is jelentős aktívumot mutat.

Az NGM szerint az országjelentésben fontos helyet kap, hogy a 2016 novemberében megkötött bérmegállapodás keretében a több lépcsőben megvalósuló minimálbér- és szakmai bérminimum-emelés, és az ahhoz kapcsolódó munkáltatói járulékcsökkentés az elkövetkező években nagymértékben erősíti a gazdasági növekedést, mérsékli az adóterhelést, továbbá hozzájárul a termelékenység növekedéséhez.

A dokumentum a korábbi kritikus hangvételű megállapítások helyett ezúttal elismeri a tárca szerint, hogy az elmúlt évek kormányzati intézkedései hozzájárultak a lakossági-, és a vállalati hitelezés beindulásához. A bankok finanszírozási- és tőkehelyzete erős, a devizahitelek forintosításával pedig a kormány kiiktatta a bankrendszer legjelentősebb sérülékenységi forrását - írták.

A bizottsági értékelés pozitívan szól arról, hogy jelentősen javult a munkaerő-piaci helyzet, nemcsak a munkanélküliek száma, hanem a tartós és az ifjúsági munkanélküliség is csökkent.

Az NMG tájékoztatása szerint az EB ezúttal részletesen szólt a közmunkaprogram eredményeiről is. Elkezdett csökkenni a közfoglalkoztatottak száma, ami a javuló munkaerő-piaci folyamatokat tükrözi. A bizottság üdvözölte, hogy a kormány nem tervezi a rendszer bővítését és intézkedéseket fogadott el, hogy javítsa az átmenetet az elsődleges munkaerőpiacra - írta az NGM.