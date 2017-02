Esővel, hóval indul a hétvége, aztán naposra fordul az idő

A hétvégén változékony idő várható, kezdetben eső, ónos eső, havazás is lehet, vasárnap már napsütés is elképzelhető. Lassan enyhül a hideg, helyenként már a leghidegebb órákban is 0 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben 10 fok körüli meleg lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott csütörtöki országos középtávú előrejelzéséből.



Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, hajnalban, reggel elszórtan ónos eső, délután eső várható, északkeleten pedig havazás, ónos eső valószínű. Eleinte többnyire mérsékelt marad a légmozgás, majd délután több helyen megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 2 fok között, a legmagasabb hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 5 fok között várható, de nyugaton plusz 6-7 fok is lehet.

Szombaton elszórtan valószínű kisebb eső, reggel néhol még ónos eső. Emellett megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben plusz 4-9 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, de csapadék már nem valószínű. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és 0, a maximumhőmérséklet plusz 4-9 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.